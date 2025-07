Ruba bottiglie di alcolici, spintona il titolare e scappa dalla polizia. Arrestato a Rimini

Il titolare è stato accompagnato al pronto soccorso dopo l'aggressione

Nel pomeriggio del 12 luglio 2025, il personale della Polizia di Stato aggregato alla Questura di Rimini ha arrestato un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di rapina impropria e lesioni personali aggravate.

In particolare, intorno alle ore 16:40, un equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, aggregato per attività di controllo del territorio, transitando in viale Principe Amedeo, ha udito le urla del personale di un supermercato provenire dalla strada. Nello stesso momento, un soggetto con uno zaino vistosamente colmo di bottiglie si stava dando alla fuga in direzione mare.

Gli agenti hanno iniziato ad inseguirlo, riuscendo a bloccarlo poco distante. Dopo aver preso contatti con il personale dell’esercizio commerciale e visionato le immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva sottratto dagli scaffali alcune bevande alcoliche. Nel tentativo di eludere i controlli, aveva spintonato il titolare contro la porta d’uscita, procurandogli lesioni.

La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso e dimessa con una prognosi di 30 giorni. L’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto presso la Questura, in attesa del rito direttissimo.