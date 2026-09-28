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Ruba vestiti dopo aver rotto gli antitaccheggio: arrestato

Un 30enne è stato fermato dai Carabinieri in un negozio di un centro commerciale riminese. Aveva preso capi per circa 100 euro

A cura di Redazione Redazione
28 settembre 2026 10:04
Ruba vestiti dopo aver rotto gli antitaccheggio: arrestato - Foto di archivio
Foto di archivio
Rimini
Cronaca
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Ha cercato di portare via alcuni vestiti da un negozio, dopo aver tolto e danneggiato i dispositivi antitaccheggio. Ma è stato fermato dai Carabinieri prima di riuscire ad allontanarsi. Un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

L'episodio è avvenuto all'interno di un negozio di abbigliamento in un centro commerciale di Rimini. A notare quello che stava accadendo è stato il personale della vigilanza, che ha visto il 30enne mentre cercava di portare via diversi capi per un valore complessivo di circa 100 euro. Per riuscire a superare i controlli, l'uomo avrebbe danneggiato i dispositivi antitaccheggio applicati ai vestiti. La vigilanza ha quindi dato l'allarme e i Carabinieri sono arrivati in pochi minuti, riuscendo a bloccarlo e a impedirgli di scappare. La merce è stata recuperata e riconsegnata al negozio. Il 30enne, dopo gli accertamenti, è stato portato nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, dove è rimasto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima.

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