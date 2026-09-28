Ruba vestiti dopo aver rotto gli antitaccheggio: arrestato

Un 30enne è stato fermato dai Carabinieri in un negozio di un centro commerciale riminese. Aveva preso capi per circa 100 euro

Ha cercato di portare via alcuni vestiti da un negozio, dopo aver tolto e danneggiato i dispositivi antitaccheggio. Ma è stato fermato dai Carabinieri prima di riuscire ad allontanarsi. Un uomo di 30 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

L'episodio è avvenuto all'interno di un negozio di abbigliamento in un centro commerciale di Rimini. A notare quello che stava accadendo è stato il personale della vigilanza, che ha visto il 30enne mentre cercava di portare via diversi capi per un valore complessivo di circa 100 euro. Per riuscire a superare i controlli, l'uomo avrebbe danneggiato i dispositivi antitaccheggio applicati ai vestiti. La vigilanza ha quindi dato l'allarme e i Carabinieri sono arrivati in pochi minuti, riuscendo a bloccarlo e a impedirgli di scappare. La merce è stata recuperata e riconsegnata al negozio. Il 30enne, dopo gli accertamenti, è stato portato nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, dove è rimasto a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del processo per direttissima.