Rubano capi d’abbigliamento e cibo a "Le Befane": incastrati dai Carabinieri

Weekend di pattugliamenti a Rimini e Santarcangelo: raffica di interventi dell’Arma

Nel rispetto delle regole imposte dal questore, proseguono i controlli straordinari sul territorio da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri. Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato la loro presenza in città e nei comuni limitrofi, mettendo in campo un articolato servizio coordinato che ha visto l’impiego delle Stazioni del capoluogo e della Stazione di Santarcangelo di Romagna.

L’operazione, finalizzata in particolare al contrasto dei reati contro il patrimonio e al controllo di persone e veicoli, ha portato a diversi interventi e denunce.

Furti e possesso di attrezzi da scasso

Nel corso dei controlli è stato denunciato in stato di libertà un 25enne riminese, trovato in possesso di attrezzi da scasso. Il giovane è stato fermato durante un servizio di pattugliamento e sottoposto a verifica: gli strumenti rinvenuti, ritenuti idonei all’effrazione, sono stati sequestrati dai militari.

Particolare attenzione è stata inoltre rivolta ai grandi punti vendita, spesso presi di mira nei fine settimana. Proprio nell’ambito dell’attività di prevenzione dei furti, un 29enne cittadino peruviano e una 49enne residente a Como sono stati deferiti in stato di libertà per furto.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero sottratto merce – tra capi di abbigliamento e generi alimentari – dagli scaffali dell’ipermercato Conad - Centro Commerciale Le Befane, all’interno del centro commerciale Centro Commerciale Le Befane. La merce è stata recuperata e restituita all’esercizio commerciale.

L’attività rientra in un più ampio piano di controllo del territorio predisposto per rafforzare la sicurezza urbana e prevenire episodi di microcriminalità, con particolare riguardo ai reati predatori che incidono direttamente sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini. I controlli proseguiranno anche nei prossimi fine settimana.