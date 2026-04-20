Ruspe in azione a Rimini: partono i lavori all’ex Colonia Enel

L'intervento durerà 45 giorni

È iniziato questa mattina, 20 aprile, con l’allestimento del cantiere e le prime pulizie dell’area, l’intervento che nel giro di qualche settimana porterà alla demolizione dell’ex Colonia Enel.

Il lavoro, affidato attraverso gara alla ditta Ecodemolizioni, entrerà nel vivo nei prossimi giorni, quando saranno completate le operazioni di sgombero dei materiali presenti all’interno dell’immobile di viale Regina Margherita, da anni in disuso e in stato di abbandono. Terminata la pulizia degli ambienti si avvierà la vera e propria demolizione, partendo dal lato più a sud (lato viale Brindisi) e iniziando dal corpo più basso dell’edificio (che raggiunge un’altezza massima di 14 metri).

L’intervento di rimozione dell’immobile – che occupa 22mila metri cubi - durerà circa quarantacinque giorni, che serviranno anche ad allestire e sistemare quest’area riconsegnata alla città. Per l’inizio dell’estate, lo spazio liberato e recuperato sarà oggetto di una prima, immediata, riqualificazione con il ripristino del verde, la realizzazione di percorsi pedonali e dell’illuminazione pubblica. Saranno inoltre allestiti alcuni giochi per bambini e un’isola attrezzata per l’attività fisica.