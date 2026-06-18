Ryanair si espande su Rimini: 12 rotte e 4 nuovi voli per l’estate 2026

Quattro nuovi voli dall'aeroporto Fellini: Wroclaw, Manchester, Colonia e Catania

Ryanair punta con decisione sull’Emilia-Romagna e annuncia per l’estate 2026 quello che definisce il più grande operativo mai realizzato nella regione. In totale saranno oltre 5,3 milioni i posti disponibili (+5%) e 83 le rotte complessive.

Una crescita che coinvolge in modo significativo anche lo scalo di Rimini, dove la compagnia irlandese prevede un rafforzamento dell’offerta in seguito alla decisione della Regione di abolire la cosiddetta “council tax” da 6,50 euro a partire dal 1 gennaio 2026.

Secondo i dati diffusi oggi da Ryanair, l’espansione porterà complessivamente oltre 700mila passeggeri aggiuntivi all’anno negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini, con un incremento stimato del 50% e l’attivazione di nove nuove rotte.

Per quanto riguarda lo scalo “Federico Fellini”, il piano estivo 2026 prevede l’attivazione di quattro nuove destinazioni: Wroclaw, Manchester, Colonia e Catania. Le rotte complessive da Rimini saliranno così a 12.

A livello regionale, l’operativo comprenderà 63 collegamenti da Bologna, inclusa la nuova rotta per Castellón, tre da Forlì, cinque da Parma e, appunto, 12 da Rimini.

Ryanair stima inoltre un impatto occupazionale di oltre 445 posti di lavoro negli aeroporti dell’Emilia-Romagna.

“Come compagnia aerea numero uno in Europa e in Italia, siamo lieti di annunciare il nostro più grande operativo estivo di sempre in Emilia-Romagna”, ha dichiarato il ceo Eddie Wilson. “La decisione del presidente della Regione Michele de Pascale di abolire l’addizionale municipale garantirà più tariffe basse, più rotte, maggiori opportunità per il turismo e una connettività più forte per l’Emilia-Romagna”.

La compagnia ha inoltre rinnovato l’appello al governo italiano affinché elimini l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti del Paese. Secondo Ryanair, una simile misura potrebbe portare fino a 40 aeromobili aggiuntivi basati in Italia, un investimento da 4 miliardi di dollari, 20 milioni di passeggeri in più all’anno, oltre 250 nuove rotte e circa 15mila nuovi posti di lavoro.