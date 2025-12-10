Sagra Musicale Malatestiana: un omaggio a Vivaldi e alle donne musiciste

Venticinque interpreti da otto Paesi portano sul palco talento, storia e repertorio barocco

Jordi Savall torna a Rimini con un omaggio al talento femminile. La 76esima Sagra Musicale Malatestiana chiude il cartellone sinfonico con Les Musiciennes du Concert des Nations, orchestra interamente femminile che giovedì 11 dicembre sarà al Teatro Galli (ore 21) guidata dal Maestro spagnolo, una delle personalità musicali più eclettiche della sua generazione.

Les Musiciennes du Concert des Nations nascono su ispirazione delle attività musicali che si svolgevano nel famoso Ospedale della Pietà di Venezia, un convento – fondato nel 1346 – che inizialmente ospitava i crociati e nei secoli successivi, come altri ospedali, divenne un’istituzione benefica che accoglieva orfane e bambine abbandonate. Qui le fanciulle studiavano musica fin da piccole, svolgendo importanti attività musicali sotto la direzione dei migliori musicisti veneziani dell’epoca. Tra il Seicento e il Settecento l’orchestra e il coro dell’Ospedale godettero di grande prestigio, soprattutto negli anni in cui il responsabile della scuola fu Antonio Vivaldi.

Dal 2019, attraverso audizioni e accademie di perfezionamento, sono state selezionate eccellenti musiciste sotto i 39 anni per creare un'orchestra femminile. L'obiettivo è creare un nuovo "ospedale musicale" moderno, dedicato allo studio e alla diffusione del repertorio dal 1600 al 1850.

Il concerto rende omaggio alla tradizione dell’Ospedale e a Vivaldi, proponendo un programma con Le Quattro Stagioni e altri concerti. Sul palco venti talentuose interpreti da otto paesi, accompagnate dalla violinista Alfia Bakieva e con la voce recitante di Olivia Manescalchi.

