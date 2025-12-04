Slot machine: interviene il Tar, la sala giochi a Riccione resta aperta

Il Tar dispone misura cautelare, in attesa di entrare nel giudizio del merito

Il Tar dell’Emilia-Romagna, come riporta Agipronews, ha sospeso il provvedimento del Comune di Riccione che vietava l’installazione e l’utilizzo di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (slot machine) in una sala giochi della città, a causa del mancato rispetto della distanza minima, pari a 500 metri, dai cosiddetti 'luoghi sensibili' come scuole, chiese, ospedali e individuati dalla normativa locale. La misura cautelare, disposta in attesa della decisione di merito, permette quindi alla società Mac’S Corner di continuare temporaneamente l’attività. Secondo i giudici, l’esecuzione del divieto, come si legge nel testo, "potrebbe determinare la chiusura immediata dell’attività stessa, con perdita economica irreversibile". Inoltre, le censure sollevate dal ricorrente presentano profili che richiedono un approfondimento nel merito, rendendo opportuno sospendere l’atto impugnato fino alla trattazione definitiva, fissata per l’11 marzo 2026.