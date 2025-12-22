Salta Milan-Como a Perth, stop al progetto Australia

Critiche dai ministri Salvini e Abodi. Naufraga l’ipotesi del primo match ufficiale di Serie A all’estero

Niente Australia per Milan-Como. È definitivamente saltata la trattativa per disputare a Perth il recupero della sedicesima giornata di Serie A, facendo così tramontare il progetto di portare per la prima volta una partita ufficiale di un campionato europeo fuori dai confini nazionali. Un’ipotesi che aveva acceso il dibattito tra istituzioni, tifosi e addetti ai lavori, ma che ora è stata archiviata.

«Un’occasione persa», ha commentato il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, sottolineando il valore strategico dell’iniziativa sul piano internazionale. Di tutt’altro avviso il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, dichiaratamente tifoso del Milan, che si è schierato con i supporter: «Siamo alle comiche», ha detto, criticando l’idea di allontanare una gara di campionato dal suo contesto naturale.

Sulla stessa linea anche il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, che ha richiamato l’attenzione sugli «interessi dei tifosi», pur riconoscendo «le esigenze di aumentare i ricavi» da parte del sistema calcio. Un equilibrio difficile, che continua a dividere.

Intanto, al Quirinale, si è svolta la cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha salutato la delegazione azzurra ricordando i recenti successi sportivi: «Il Super G di Val d’Isère, con Sofia Goggia, è stato una buona premessa. L’Italia è con voi», ha dichiarato, augurando agli atleti un percorso ricco di soddisfazioni.