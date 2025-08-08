Saludecio avrà il suo primo asilo nido grazie ai fondi Pnrr

Approvato un contributo di 480mila euro: il nuovo nido sorgerà accanto alla scuola elementare

Il Comune di Saludecio ha ottenuto un finanziamento di 480mila euro dal Pnrr per costruire un nuovo asilo nido, completando così il polo scolastico cittadino. Il nido sorgerà su un terreno di 108 mq vicino alla scuola elementare, dove verrà ampliato anche il giardino per creare un grande parco. Il Comune ha acquisito anche un altro terreno di 10.700 mq vicino al cimitero, destinato a un futuro ampliamento della struttura scolastica. L’amministrazione punta a sfruttare bandi pubblici anche per altri progetti, tra cui impianti sportivi, l’ex mulino, videosorveglianza e cultura.