Salute del cuore e innovazione: a Rimini il medico di fama mondiale Paolo Parini

Dalla prevenzione quotidiana alle scoperte cliniche più recenti, il professor riminese del Karolinska Institutet condividerà conoscenze e strategie terapeutiche all’avanguardia

Il Rotary Club Rimini Riviera mette il cuore al centro. Grazie alla possibilità di incontrare il professor Paolo Parini, medico riminese di profilo mondiale da tempo trasferitosi in Svezia, è stato programmato un incontro dedicato alla prevenzione e alle scelte quotidiane per la salute.

L’appuntamento si svolgerà sabato 28 marzo alle 17.00 nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in corso d’Augusto 62 a Rimini. A seguire l’intervento del Prof. Paolo Parini, dal titolo ‘Le conoscenze scientifiche per la prevenzione cardiovascolare’, ci sarà uno spazio per confrontarsi insieme alla cardiologa Giovanna Di Giannuario sui ‘Comportamenti che proteggono il cuore’.

In mattinata, il Prof. Paolo Parini sarà ricevuto in residenza comunale dal Sindaco Jamil Sadegholvaad.

“È una grande occasione di conoscenza dell’attività di ricerca a livello mondiale – spiegano Daniele Bedogni e Mauro Merli, presidente e responsabile della commissione salute e benessere del Rotary Club Rimini Riviera – su temi di grandissima attualità. Viviamo tempi di pericolosa disattenzione alla prevenzione cardiovascolare, da orientarsi sempre più alla definizione di comportamenti sani fin dai primi anni di vita perché, come indicano chiaramente le linee guida dell’OMS, dobbiamo avere sempre più persone sane e sempre meno persone guarite”.

“Affronterò il tema delle malattie cardiovascolari – anticipa il Prof. Parini - partendo dall’aterosclerosi, processo in cui colesterolo e infiammazione si alimentano a vicenda. Il principale driver è il colesterolo nelle lipoproteine con apolipoproteina B, mentre i trigliceridi amplificano l’infiammazione. Saranno discussi cause, fattori di rischio e terapie oggi disponibili, dalle modifiche dello stile di vita a statine, ezetimibe e inibitori di PCSK9, fino ai nuovi approcci.

Si chiarirà anche che l’HDL non è automaticamente protettivo e, se molto alto, può associarsi a rischio. Un focus finale sarà dedicato alla scoperta del mio team: una nuova classe di farmaci in sviluppo clinico (Fase 1/First-in-Human) in Giappone con PRD Therapeutics, con duplice target SOAT2/PCSK9”.

Il targeting di PCSK9 è una strategia terapeutica altamente efficace per ridurre il colesterolo LDL-C fino al 60%. SOAT2 è un bersaglio terapeutico emergente per l'ipercolesterolemia, con studi preclinici che utilizzano inibitori selettivi come i derivati ​​del piripiropene A, per mostrare riduzioni significative nell'accumulo di colesterolo epatico.

Paolo Parini, 62enne riminese, socio onorario del Rotary Club Rimini, è esponente della sanità a livello mondiale. A Stoccolma è Professore di Chimica Clinica presso il Dipartimento di Medicina e il Dipartimento di Medicina di Laboratorio al Karolinska Institutet di Stoccolma, mentre al Karolinska University Hospital è Direttore per Ricerca, Formazione, Sviluppo e Innovazione (Tema Infiammazione e Invecchiamento) e Primario, Senior Consultant all'Unità Medica di Endocrinologia, Tema Infiammazione e Invecchiamento.

Parini è autore di 135 articoli su riviste scientifiche, ha innumerevoli incarichi e ruoli scientifici nazionali e internazionali ed è protagonista di altrettanti programmi di formazione continua, nonché membro di società scientifiche quali l’European Atherosclerosis Society, la Scandinavian Arteriosclerosis Society, l’International Atherosclerosis Society e l’European Lipoprotein Club.

Nel 2024 ha ricevuto il Nikkilä Memorial Lecture Award dalla Scandinavian Society for Atherosclerosis Research ed ha lavorato per l’ottenimento di brevetti per farmaci inibitori della proproteina convertasi subtilisina/kexina di tipo 9 (PCSK9) e uso farmaceutico correlato.