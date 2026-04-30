Salute e senza dimora, interrogazione alla Regione: “Servono dati e interventi concreti”

Il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) chiede chiarimenti sull’attuazione delle nuove norme in Emilia-Romagna

“Garantire il diritto alla salute significa non lasciare indietro nessuno, soprattutto chi vive in condizioni di estrema fragilità. Per questo è stato depositato un atto alla Giunta regionale per capire cosa stia facendo concretamente l’Emilia-Romagna per assicurare assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora”.

Lo dichiara il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che interviene sul tema dell’accesso alle cure per i cittadini più vulnerabili.

“Con la recente normativa nazionale – spiega il consigliere – è stato finalmente affrontato un problema storico: quello dell’impossibilità, per chi non ha una residenza, di accedere pienamente al Servizio sanitario nazionale. Oggi si apre una fase nuova, che consente anche alle persone senza dimora di iscriversi alle Aziende sanitarie, scegliere un medico di base e accedere alle prestazioni previste”.

“Ma ora – prosegue Marcello – è fondamentale capire come questa legge venga attuata sul territorio. Non basta un principio sulla carta: servono organizzazione, coordinamento e dati chiari”.

“Parliamo di cittadini che spesso presentano condizioni sanitarie complesse, legate a disagio sociale, marginalità e difficoltà di accesso ai servizi – sottolinea Marcello –. Senza un percorso strutturato, il rischio è che continuino a rivolgersi solo ai pronto soccorso, senza una vera continuità assistenziale”.

“L’Emilia-Romagna – conclude il consigliere regionale – ha tutte le competenze e gli strumenti per essere un modello anche su questo fronte. Ma servono scelte chiare, dati trasparenti e un’azione concreta che metta davvero al centro la dignità e il diritto alla salute di ogni persona. È urgente che la Regione passi dalle parole ai fatti e per questo ho presentato assieme ai colleghi Sassone ed Evangelisti una Risoluzione urgente nel merito”.