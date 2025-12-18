Saluti romani al corteo per Ramelli: confermate 13 condanne dalla Corte d’Appello di Milano

Quattro mesi di pena per manifestazione fascista ai militanti di estrema destra coinvolti negli episodi del 29 aprile 2018

La Corte d’Appello di Milano ha confermato 13 condanne a quattro mesi di reclusione nei confronti di militanti di estrema destra imputati per manifestazione fascista in relazione ai saluti romani effettuati durante il corteo del 29 aprile 2018, organizzato come ogni anno in memoria di Sergio Ramelli. Ramelli, esponente del Fronte della Gioventù, fu ucciso nel 1975 da militanti di Avanguardia Operaia.

I giudici di secondo grado hanno accolto la richiesta della sostituta procuratrice generale Olimpia Bossi, richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 2024. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, manifestazioni di questo tipo, che vedono la partecipazione di centinaia di persone schierate secondo modalità assimilabili a formazioni paramilitari, non possono essere considerate semplici commemorazioni.

La Corte ha ribadito che i saluti romani e le modalità organizzative del corteo rappresentano un’espressione concreta di apologia e propaganda fascista e costituiscono un pericolo per l’ordinamento costituzionale, tutelato dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e dalla normativa vigente in materia.