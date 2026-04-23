Salvamento, debutto positivo per la Polisportiva Riccione al regionale di Reggio Emilia

La nuova sezione si presenta al Campionato Assoluto Emilia-Romagna con buoni piazzamenti nei 200 metri ostacoli, segnando l’avvio di un progetto sportivo in crescita

Grande entusiasmo e primi importanti risultati per la nuova sezione Salvamento della Polisportiva Riccione, ufficialmente inaugurata con la partecipazione al Campionato Assoluto Regionale Emilia-Romagna, andato in scena domenica 19 a Reggio Emilia.

Gli atleti riccionesi si sono cimentati per la prima volta nella prova dei 200 metri ostacoli, affrontando con coraggio e determinazione una gara tecnica e impegnativa. Un debutto significativo che rappresenta l’inizio di un nuovo percorso sportivo dedicato a ragazzi e ragazze provenienti dai corsi nuoto, ai quali viene offerta l’opportunità di mettersi in gioco, confrontarsi con sé stessi e scoprire una nuova disciplina in costante crescita.

Soddisfatto il tecnico Giacomo Telò: “I ragazzi sono stati fantastici. Alla loro prima competizione federale cimentarsi in una gara come i 200 metri non è da tutti. Sono riusciti a chiudere tutti a metà classifica, mettendosi alle spalle anche ragazzi e ragazze con più esperienza di loro.”

Un risultato che conferma il valore del progetto e il grande lavoro svolto finora, reso possibile grazie al supporto della direzione tecnica e della società, che hanno creduto fortemente nello sviluppo della nuova sezione. Un ringraziamento speciale va inoltre a Marcar, che ha messo a disposizione un mezzo adeguato per affrontare la trasferta. L’auspicio è che questo sia soltanto il primo di una lunga serie di appuntamenti legati a una disciplina affascinante e ricca di valori come il Salvamento.