San Clemente, in distribuzione i nuovi calendari per la raccolta rifiuti porta a porta

Guide tascabili con consigli per ridurre scarti e migliorare la differenziata

Sono in distribuzione in questi giorni le guide-calendari per la raccolta domiciliare dei rifiuti porta a porta alle 1.100 famiglie e attività della zona residenziale ed extraurbana di San Clemente.

Il nuovo calendario residenziale entrerà in vigore il 1° febbraio 2026 e sarà perpetuo, quindi resterà valido negli anni successivi, mentre quello extraurbano avrà validità dal 1° febbraio 2026 al 31 marzo 2027. Entrambi prevedono modifiche agli orari di esposizione e ai giorni di raccolta delle varie tipologie di rifiuto. Si invita a consultare il nuovo calendario per conoscere nel dettaglio tutte le variazioni.

Il servizio rifiuti in questa zona prevede un sistema di raccolta domiciliare integrale, che riguarda tutte le tipologie di rifiuti: indifferenziato, organico, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. I turni settimanali di raccolta sono indicati nel calendario consegnato a tutte le utenze: 500 famiglie e attività nelle zone residenziali e 600 nell’area extraurbana.

Quest’ultimo è stato realizzato anche quest’anno in formato tascabile, utilizzabile sia come guida, sia come calendario da parete, all’interno del quale sono riepilogate le linee guida del ‘sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti integrale’, il calendario con i giorni di raccolta, i consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti.

​​​​​​​I canali di contatto Hera

Per eventuali richieste di chiarimenti è possibile contattare il Servizio Clienti 800.999.500 per le famiglie e 800.999.700 per le attività (numeri verdi gratuiti attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/iPad e Android - integrata con Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.