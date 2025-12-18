San Clemente intitola la Sala del Consiglio a Giacomo Matteotti

L’iniziativa completa il percorso simbolico avviato ad aprile, ricordando la vita e l’attività parlamentare dell’esponente socialista

Ora la Sala del Consiglio Comunale di San Clemente è ufficialmente intitolata a Giacomo Matteotti. A conclusione della seduta di ieri sera, mercoledì 17 dicembre, la Sindaca Mirna Cecchini ha scoperto la stampa, che ritrae il deputato-giornalista del PSU mentre pronuncia il celebre discorso che di lì a poco diventerà simbolo e testamento della sua appassionata attività di politico antifascista, dono della UIL PA. "L'intitolazione - commenta la Sindaca - porta a completamento il percorso che nell'aprile di quest'anno ci ha visti prima revocare la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini per conferirla invece all'uomo, politico, giornalista, antifascista la cui vita e attività parlamentare, esempi di forte e concreta impronta sociale, furono brutalmente spezzate dalla furia squadrista. In quella terribile circostanza si portò a compimento, su ordine dello stesso Mussolini, l'assassinio di uno dei massimi esponenti del socialismo nazionale che, oggi, noi vogliamo ricordare anche con questa ulteriore testimonianza. La stampa che ritrae Matteotti ci è stata donata dalla UIL proprio in occasione del conferimento della cittadinanza onoraria avvenuta in primavera".