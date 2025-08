San Clemente sotto le stelle: quattro serate di grande cinema in piazza Mazzini

In rassegna “The Holdovers”, “Tatami”, “Last Film Show” e il docufilm su Don Oreste Benzi

Lo schermo cinematografico si innalza a San Clemente in piazza Mazzini per quattro serate di cinema di qualità grazie al contributo del Comune e di Giannetti Group, Viola Italian Premium Beer e Isolacasa, con l’organizzazione artistica e tecnica curata da Paolo Pagliarani, attivo da anni in campo cinematografico tra la programmazione del Cinema Tiberio e la realizzazione di eventi cinematografici nel territorio.

Mercoledì 6 agosto è in programma la commedia The Holdovers – lezioni di vita di Alexander Payne, autore di film come “Sideways” e “Nebraska” con Paul Giamatti e Da’Vine Joy Randolph, vincitrice del Premio Oscar come migliore attrice non protagonista.

Lunedì 11 agosto arriva Tatami di Guy Nattiv e Zar Amin Ebrhaimi, solida storia di sport e resistenza politica ambientata durante i campionati mondiali di judo, mentre mercoledì 20 agosto c’è Last Film Show di Pan Nalin, la storia di un bambino indiano di nove anni innamorato del cinema e delle sue magiche suggestioni. Mercoledì 27 agosto appuntamento con il docufilm Il pazzo di Dio- la strada di Don Oreste Benzi di Kristian Gianfreda, appuntamento inserito nel programma delle celebrazioni del centenario della nascita di don Oreste, concittadino sanclementese, mirabile esempio di Fede e Carità umana, fondatore dell’Associazione Papa Giovanni XXIII, nato a Sant’Andrea in Casale il 7 settembre 1925.

Inizio proiezioni alle ore 21.15, ingresso gratuito.