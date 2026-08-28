San Francesco a San Leo, un convegno per riscoprire la storia del Montefeltro

Sabato 19 settembre studiosi e ricercatori riuniti al Palazzo Mediceo per approfondire la presenza del santo nelle nostre zone

In occasione delle celebrazioni per l’Ottavo Centenario della morte di San Francesco d’Assisi, la Società di studi storici per il Montefeltro organizza a San Leo il convegno di studi “San Francesco a San Leo, 8 maggio 1213. Storia, arte e cultura nell’antico Montefeltro”.

L’appuntamento è in programma sabato 19 settembre 2026, negli spazi del cinquecentesco Palazzo Mediceo, e punta a ricostruire e approfondire la presenza di San Francesco nella capitale feretrana. Il santo vi giunse l’8 maggio 1213, durante i festeggiamenti per l’incoronazione di Montefeltrano II, pronunciando una celebre predica all’ombra di un antico olmo, alla presenza di numerosi cavalieri. In quell’occasione avrebbe ricevuto in dono dal conte Catani di Chiusi il monte della Verna.

Il convegno riunirà studiosi e ricercatori grazie alla collaborazione con prestigiose università italiane e importanti centri di ricerca. L’iniziativa si propone così come uno degli appuntamenti culturali di maggiore rilievo organizzati nel Montefeltro e nella provincia di Rimini nell’anno dedicato alla figura di San Francesco, offrendo un’occasione per approfondire il patrimonio storico, artistico e culturale legato alla presenza del santo nel territorio.