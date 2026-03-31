San Giovanni in Marignano accoglie i nuovi nati del 2025 con alberi e sorrisi

Celebrata la Giornata della Gentilezza: 40 bambini e le loro famiglie protagonisti di un incontro simbolico tra natura, comunità e supporto ai genitori

Sabato mattina la Sala del Consiglio si è riempita di vita: è stato un momento davvero significativo accogliere le famiglie dei 40 piccoli cittadini nati nel 2025 per celebrare, insieme, l’inizio del loro cammino.

Consegnare un albero a ogni nuovo nato non è stato solo un gesto simbolico, ma una promessa: l'impegno a coltivare un ambiente in cui ogni bambino e bambina possa crescere in armonia con la natura.

Grazie alla collaborazione con il Centro per le Famiglie del Distretto di Riccione, abbiamo celebrato la Giornata della Gentilezza, ricordandoci quanto i piccoli gesti possano fare la differenza nel costruire una comunità coesa e solidale. L'incontro è stato anche occasione per far conoscere a tutte le famiglie il supporto e i progetti che il territorio mette a loro disposizione.