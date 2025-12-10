San Giovanni in Marignano celebra il grano con una tavola rotonda

“Le vie del grano. Pane, storie e mani” riunisce esperti, istituzioni e cittadini per valorizzare tradizione e innovazione

Nel riannodare i fili della tradizione e delle proprie radici, il programma della Fiera di Santa Lucia introduce quest’anno Le vie del grano. Pane, storie e mani, la prima edizione di una tavola rotonda dedicata alla filiera del grano. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Pro Loco, CNA Rimini, ProduciAmo Romagna e con la partecipazione di RivieraBanca, vuole offrire uno spazio di confronto e approfondimento su un patrimonio che unisce passato e futuro.

Sabato pomeriggio, dalle ore 15 la Casa della cultura ospiterà un momento di riflessione dedicato ai mondi del grano, delle farine e dei pani. Esperti dei grani antichi, della nutrizione, della produzione, rappresentanti delle istituzioni locali ed europee, insieme alla comunità marignanese, intrecceranno saperi e testimonianze per dare voce e significato a prodotti della terra radicati profondamente nell’anima delle comunità agricole. Un universo che custodisce storie antiche e conoscenze rinnovate, capace di dialogare con le esigenze e le tendenze della contemporaneità.

All’incontro, aperto al pubblico, parteciperanno Maurizio Saggion, direttore di ProduciAmo Romagna e de La Scuola del Gusto di CNA Rimini, Glauco Bianchi, panificatore e presidente dolciari e panificatori CNA Emilia-Romagna, Pieralberto Marzocchi, agronomo - Progetto A.R.G.A. (Associazione Recupero Grani Antichi Romagna), Carlo Battistini, economista e presidente della Camera di commercio della Romagna, Gracia Tabone, nutrizionista. Insieme agli esperti ci saranno anche rappresentanti delle istituzioni: Stefano Bonaccini, europarlamentare e membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Michela Bertuccioli, sindaca del Comune di San Giovanni in Marignano, Nicola Gabellini, vicesindaco e assessore alle attività economiche del Comune di San Giovanni in Marignano e Federica Cioppi, assessora al turismo e alla cultura del Comune di San Giovanni in Marignano.

Al termine non mancherà una degustazione guidata delle tipicità locali realizzate con diversi tipi di farina.

Il progetto valorizza la vocazione agricola di San Giovanni in Marignano e l’identità turistico-culturale del Granaio dei Malatesta attraverso un viaggio nella storia del grano e del pane, dei saperi artigiani e dei prodotti che raccontano la ricchezza e la cultura del nostro territorio.