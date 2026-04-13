San Giovanni in Marignano: grande successo per il Gran Premio Colli Marignanesi e la gara Juniores

Due gare con oltre 260 atleti da tutto il Centro-Nord Italia, tra spettacolo sportivo, organizzazione di alto livello e valorizzazione del territorio

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per il successo della seconda edizione del Gran Premio Colli Marignanesi riservato alla categoria Allievi e per la storica 25ª edizione della gara Juniores, che hanno animato le strade del nostro territorio nella giornata odierna.

Le manifestazioni hanno visto una straordinaria partecipazione di atleti provenienti da tutto il Centro-Nord Italia: 148 corridori per la gara Allievi e 121 per la competizione Juniores, a conferma dell’elevato livello tecnico e dell’attrattività crescente dell’evento.

Nella gara Allievi si è imposto Lucio Baccini, protagonista di uno sprint finale di alto livello al termine di una competizione combattuta lungo i 60 km del percorso, mentre tra gli Juniores il successo è andato ad Alessandro Battistoni, vincitore della 25ª edizione dopo una gara intensa e selettiva su un tracciato tecnico e impegnativo.

Le due competizioni hanno offerto uno spettacolo sportivo di grande valore, caratterizzato da ritmi elevati, tentativi di fuga e finali avvincenti, mettendo in evidenza il talento delle giovani promesse del ciclismo italiano.

Un plauso particolare va al Velo Club Cattolica per l’eccellente organizzazione dell’evento, curato in ogni dettaglio, e per la capacità di accogliere squadre, atleti e accompagnatori con professionalità e passione.

Fondamentale anche il contributo del Comitato Regionale e Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana, che hanno arricchito la manifestazione con l’assegnazione dei titoli regionali e provinciali.

Preziosa la presenza del grande ciclista Gino Bugni, accompagnato da Maria Grazia Nicoletti, Consigliera del Comitato Provinciale della Federazione Ciclistica Italiana (FCI).

"Eventi sportivi di questo livello rappresentano un elemento strategico per la promozione territoriale: valorizzano il paesaggio, incentivano il turismo sportivo, rafforzano l’identità locale e creano importanti occasioni di aggregazione e visibilità. Il nostro territorio, con le sue caratteristiche uniche e i suoi percorsi suggestivi, si conferma una location ideale per ospitare competizioni di rilievo - sottolinea l'Amministrazione nel ribadire il "massimo impegno nel sostenere e promuovere iniziative sportive che contribuiscano alla crescita sociale, culturale ed economica della comunità, con particolare attenzione alle manifestazioni dedicate ai giovani".

San Giovanni in Marignano nelle parole della Sindaca Michela Bertuccioli e del Vicesindaco assessore allo sport Nicola Gabellini, si conferma così non solo "teatro di grande sport, ma anche esempio virtuoso di come lo sport possa diventare un potente strumento di sviluppo e promozione del territorio".