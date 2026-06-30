San Giovanni in Marignano, inaugurato nuovo supermercato Eurospar: 29 assunzioni e riqualificazione urbana

Riqualificazione dell’area ex industriale e rilancio dell’occupazione locale

Una mattinata di festa quella di oggi, martedì 30 marzo, a San Giovanni in Marignano: in via dei Castagni angolo Via Malpasso è stato infatti inaugurato un nuovo supermercato a insegna Eurospar che ha registrato una partecipazione vivace da parte della cittadinanza.

Il taglio del nastro si è svolto alla presenza della Sindaca Michela Bertuccioli e del Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive Nicola Gabellini.

Insieme alle Istituzioni, a celebrare il momento di festa e soddisfazione, il direttore regionale per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban e il Capo Area Emilia-Romagna Despar Nord Alessandro Arduini.

Il nuovo punto di vendita ha ricevuto la benedizione di Don Piero Battistini, della Parrocchia di San Pietro Apostolo.

Il nuovo supermercato Eurospar, che si posiziona al posto di un vecchio fabbricato industriale come riqualificazione dell’area, dà occupazione a 29 persone (18 donne e 9 uomini) di cui 28 neoassunti, tutti provenienti, oltre che da San Giovanni in Marignano, anche da Rimini, Cattolica, Riccione, Gabicce, Misano Adriatico, San Clemente, Montefiore Conca, Saludecio, Morciano Di Romagna, Montescudo, Tavullia e anche Gradara.

Lo store manager che guiderà la squadra è Manuele Carnevali.

“L’inaugurazione del nuovo punto vendita Eurospar rappresenta una novità molto positiva per San Giovanni in Marignano e per l’intero territorio - commenta la sindaca Michela Bertuccioli insieme al vicesindaco e assessore alle attività produttive Nicola Gabellini - Come amministrazione comunale accogliamo con particolare soddisfazione un investimento che conferma la nostra attrattività e vitalità economica. L’apertura di un nuovo punto di vendita di un Gruppo così importante contribuisce infatti a rafforzare il nostro tessuto economico, ampliando l’offerta di servizi a disposizione dei cittadini e generando nuove opportunità occupazionali. La creazione di nuovi posti di lavoro rappresenta un valore particolarmente significativo, soprattutto in una fase in cui è fondamentale sostenere la crescita e la competitività del territorio. Ci preme sottolineare anche l’intervento di riqualificazione urbana di un’area che restituisce valore e funzione a una parte del territorio e ne migliora complessivamente il contesto del nostro polo produttivo. L’amministrazione comunale esprime i migliori auguri alla proprietà, alla direzione e a tutto il personale per l’avvio di questa nuova attività, con l’auspicio che possa diventare un ulteriore punto di riferimento per la comunità e contribuire così allo sviluppo di San Giovanni in Marignano”.

“Dopo l'apertura del Despar di Rimini, bissiamo in provincia con l'Eurospar di San Govanni in Marignano, un progetto di riqualificazione che conferma il nostro focus sulla Romagna. Una posizione strategica tra tessuto residenziale e produttivo su un'importante viabilità per un negozio che vuole servire un'area che abbraccia San Giovanni e le colline circostanti. Mille metri quadrati di superficie di vendita che hanno consentito lo sviluppo di un ampio assortimento per i nostri nuovi clienti cui riserveremo freschezza e qualità a prezzi competitivi” ha detto Alessandro Urban, direttore regionale Despar Nord per l’Emilia-Romagna.

“Nel progettare questo nuovo negozio abbiamo studiato scelte attente alle necessità delle famiglie della zona, per una spesa orientata alla convenienza, per poter difendere e mantenere il potere di acquisto dei nostri clienti e far trovare tutto il necessario ai cittadini del territorio.

Il negozio è raggiungibile a piedi, in bicicletta, in auto, è dotato di un ampio parcheggio esclusivamente riservato alla clientela, il tutto per permettere una spesa in piena comodità– ha spiegato Alessandro Arduini, Capo Area Emilia-Romagna – I nostri clienti possono contare su una squadra preparata e appassionata, composta da 29 colleghi e colleghe affiancati da direttore e capi reparto di lunga esperienza nel territorio Romagnolo e che sapranno consigliare i migliori abbinamenti per una ricca colazione, un pranzo completo, uno snack veloce, un fresco aperitivo, una cena tipica.

Lo spazio è stato pianificato per far trovare tutto a portata di mano, garantendo tante offerte, un assortimento ampio, i prodotti locali Sapori del Territorio Romagnolo, tra cui alcuni vini molto ricercati, i banchi serviti e l’accoglienza dei nostri esperti addetti alla frutta e verdura, al pane fresco, alla pizzeria calda appena sfornata, alla gastronomia, alla macelleria, alla pescheria”.

Il format del nuovo Eurospar di San Giovanni in Marignano, che misura 1.000 mq di superficie di vendita prevede un’esperienza di spesa completa, che comincia con il reparto frutta e verdura, prosegue con la panetteria e la pizzeria, il banco gastronomia, i reparti serviti pescheria e poi macelleria, il banco latticini e infine l’area surgelati e le bibite fresche. Ogni reparto è personalizzato con una grafica ad hoc e insegne chiare e visibili per orientare i percorsi di spesa e far trovare facilmente quello che il cliente cerca. Valorizzato anche l’aspetto legato alla convenienza con monitor per le offerte commerciali e una comunicazione interattiva. VLe referenze totali food sono oltre 12.000, quelle degli articoli no food 6.000.

Il supermercato di via dei Castagni è dotato di 8 casse di cui 4 self. Il parcheggio privato conta 60 posti auto.

L’innovazione sempre al servizio della sostenibilità: il nuovo supermercato di San Giovanni in Marignano ne è un esempio concreto visto che tutte le scelte progettuali sono state fatte nell’ottica del basso consumo, dello spreco ridotto ai minimi termini, del recupero dell’energia. Alcuni esempi sono l’inserimento di “porte murali latticini” per evitare la dispersione del freddo, il riutilizzo del calore prodotto dall’impianto frigo per l’acqua calda sanitaria e un’illuminazione totalmente a led.

Da sempre al centro della ricerca e dell’attenzione di Despar Nord, anche il nuovo punto vendita di San Giovanni in Marignano valorizza le produzioni tipiche locali, attraverso la creazione di spazi ad hoc dedicati al marchio “Sapori del Territorio”, con cui l’azienda promuove le filiere locali e fa conoscere i molti produttori dell’area di appartenenza.

Il territorio riminese, così come in generale quello dell’intera regione Emilia-Romagna, può contare su una rete di piccoli e preziosi produttori che preservano tradizioni agricole e artigianali, trasformando materie prime locali in prodotti di alta qualità che i clienti qui potranno trovare sempre a scaffale. Per questo nuovo supermercato sono stati selezionati numerosi vini da vitigni autoctoni del territorio come il Bombino bianco, il Sangiovese e il Rebola e tra i fornitori locali ci sono: Salumificio Del Vecchio di Cesena, che da oltre cinquant'anni porta sulle tavole il gusto autentico della tradizione romagnola; Oleificio Pasquinoni da tre generazioni produttore di olio extravergine d'oliva da olive coltivate sulle colline riminesi; PassaTempo Snack di Cesena, che ha trasformato il tradizionale passatello in un prodotto che unisce creatività, gusto e tradizione locale; Azienda Agricola Cà Colonna di Ravenna con i suoi ortaggi trasformati in prodotti di alta qualità; Tenuta Sant'Aquilina di Rimini con i suoi vini prodotti seguendo i ritmi della natura e La Pizza di Claudio Ricci di Misano Adriatico, punto di riferimento nella produzione di basi per pizza e prodotti da forno fatti con Ingredienti selezionati e lavorazioni accurate.

Il nuovo Despar di San Giovanni in Marginano da oggi è aperto tutti i giorni: dal lunedì al sabato con orario 8:30-20:00 e la domenica 9.00 20:00.