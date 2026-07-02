San Giovanni in Marignano, morto improvvisamente l'imprenditore Marcello Di Paoli

Volto noto del settore termotecnico

Lutto a San Giovanni in Marignano per la scomparsa improvvisa di Marcello Di Paoli, come riporta il Corriere Romagna, l'imprenditore di 65 anni, è stato colpito da un malore fatale martedì mattina nella zona industriale, davanti alla sua azienda.

Storico professionista del settore termotecnico e socio della Hidrosystem, era conosciuto anche per l'assistenza ai motorhome di diverse scuderie motociclistiche legate al circuito di Misano.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello della figlia. Anche la sindaca Michela Bertuccioli ha ricordato Di Paoli come «una persona stimatissima, apprezzata per le sue qualità professionali e umane», mentre l'ex sindaco Daniele Morelli lo ha definito «una grande persona e un gran lavoratore». L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia.