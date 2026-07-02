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San Giovanni in Marignano, morto improvvisamente l'imprenditore Marcello Di Paoli

Volto noto del settore termotecnico

A cura di Glauco Valentini Redazione
02 luglio 2026 07:40
San Giovanni in Marignano, morto improvvisamente l'imprenditore Marcello Di Paoli - © Facebook
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San Giovanni in Marignano
Attualità
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Lutto a San Giovanni in Marignano per la scomparsa improvvisa di Marcello Di Paoli, come riporta il Corriere Romagna, l'imprenditore di 65 anni, è stato colpito da un malore fatale martedì mattina nella zona industriale, davanti alla sua azienda.

Storico professionista del settore termotecnico e socio della Hidrosystem, era conosciuto anche per l'assistenza ai motorhome di diverse scuderie motociclistiche legate al circuito di Misano.

Numerosi i messaggi di cordoglio sui social, tra cui quello della figlia. Anche la sindaca Michela Bertuccioli ha ricordato Di Paoli come «una persona stimatissima, apprezzata per le sue qualità professionali e umane», mentre l'ex sindaco Daniele Morelli lo ha definito «una grande persona e un gran lavoratore». L'intera comunità si è stretta attorno alla famiglia.

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