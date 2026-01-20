San Giovanni in Marignano riceve finanziamento regionale per la progettazione degli hub urbani

Il finanziamento regionale sostiene un percorso partecipato per rigenerare centro storico e frazione di Pianventena

Il Comune di San Giovanni in Marignano è tra i 6 comuni della Provincia di Rimini ammessi dalla Regione Emilia-Romagna al finanziamento per la progettazione degli hub urbani, un importante riconoscimento che segna un passo significativo verso la rigenerazione e la valorizzazione degli spazi pubblici a servizio della comunità. Gli hub sono uno strumento innovativo introdotto dalla Regione per sostenere e rafforzare l’ economia di prossimità attraverso un percorso condiviso che coinvolge le amministrazioni comunali, le associazioni di categoria, gli operatori economici e gli altri attori del territorio. Il finanziamento regionale assegnato al Comune di San Giovanni in Marignano ammonta a 33.247 euro, su un costo complessivo del progetto pari a 41.236 euro, ed è destinato alla progettazione degli hub, nuovi punti di riferimento per cittadini, associazioni e tessuto produttivo locale. Grazie a questo contributo, il Comune può avviare una fase di progettazione partecipata per la realizzazione di Hub capaci di valorizzare una pluralità di funzioni urbane, non solo legate al commercio e ai servizi, ma anche alla socialità, al tempo libero, alla cultura, al turismo e all’inclusione.

Le aree individuate per lo sviluppo degli hub sono il centro storico e la frazione di Pianventena. Per ciascun hub sarà definito un accordo di partenariato tra l’amministrazione comunale, le associazioni di categoria e le imprese del territorio, con l’obiettivo di costituire una cabina di regia che accompagni e coordini l’intero percorso.

In questa fase il Comune invita le imprese interessate a presentare la propria manifestazione di interesse – che non comporta alcun impegno economico – per aderire all’accordo di partenariato, essere coinvolte attivamente nel processo di progettazione e poter beneficiare delle future opportunità di finanziamento previste dalla Regione.

Per illustrare il progetto e le modalità di adesione è in programma un incontro informativo giovedì 22 gennaio alle ore 14.30, presso la Casa della Cultura (piazza Silvagni 24). All’incontro parteciperanno i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle Associazioni di categoria ed i tecnici di Iscom Group, società di consulenza specializzata nello sviluppo e nella valorizzazione delle città e nell’innovazione delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi.