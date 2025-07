San Giovanni in Marignano si accende con La Notte delle Streghe: magia, riti e spettacoli dal tramonto a notte fonda

Dal rituale dell’iperico al teatro itinerante, fino alla musica live di Caronte

Dopo la prima serata, con il taglio del nastro da parte delle istituzioni e di Martina Colombari, madrina di questa edizione, si entra nel vivo del week-end de La Notte delle Streghe con un intenso programma di spettacoli, percorsi immersivi, rituali magici e suggestioni teatrali che coinvolgeranno il pubblico in un crescendo di meraviglia.

La magia sui palchi. Gli spettacoli internazionali.

Tre palchi, tre atmosfere, un’unica esperienza magica per un susseguirsi di performance tra comicità, acrobazie, fuoco e narrazione, dal tramonto fino a notte fonda.

Palco Calderone – Piazza Silvagni

Alle ore 20.15 e in replica alle 21.30, Andy Spigola (Italia) porta in scena Boato, uno spettacolo di nouveau clown e visual comedy, tra trampoli e sorprendenti trovate sceniche.

Alle 23.15, è la volta della Compañía Mosqueta(Argentina), che si esibisce per la prima volta in un paese europeo con Trastocando, uno spettacolo in equilibrio tra il disordine, la perfezione e la follia.

Palco Sfera – Piazza Silvagni

Alle 19.45 Alessandro Maida (Italia) presenta Balls don’t lie, un’esibizione di giocoleria su sfera d’equilibrio. In un universo fatto solo di oggetti sferici, Alessandro gioca, sposta e avanza con le sue pallette, si orienta nello spazio, taglia diagonali sempre alla ricerca di dominare un cumulo più grande. Cerca una stabilità impossibile da trovare questo strano acrobata, si fa portare e lanciare dalle sue stesse sfere al contrario di un giocoliere.

A seguire, alle 21.00 e alle 22.00, Rulas (Messico) incendia la scena con Cuauhtli, un potente rituale di fuoco e percussioni. Rulas è un attore, danzatore e percussionista e accompagna lo spettatore in un viaggio nel tempo che unisce arte e spiritualità. Cuauhtlinon è semplicemente uno spettacolo pirotecnico: è un’autentica cerimonia dove il fuoco diventa protagonista assoluto, un dialogo tra artista ed elemento primordiale, una performance che trasforma lo spazio urbano in un luogo sacro.

Palco Luna – Fosso del Pallone

Alle 18.30 spazio alla narrazione illustrata con Nuvole in Biblioteca e la presentazione di Malanotte. La maledizione della Pantafa (ed. Cocoino Press), della fumettista Laura Camelli, una graphic novel raffinata e inquieta, una favola gotica dove la notte e il mistero si intrecciano come in un incantesimo.

Alle 20.00 torna la Compañía Mosqueta con una seconda replica di Trastocando.

Alle 21.15 Alessandro Maida ripropone Balls don’t lie, mentre alle 22.45 il palco si accende con l’energia di Wunder Tandem (Italia), duo punk al femminile protagonista di un evento speciale in occasione de La Notte Rosa. Un vero viaggio nel tempo, nelle decadi musicali, un pastiche che mescola i generi più disparati, senza soluzione di continuità. Due voci, una fisarmonica e un mini drum set pronti a stupire con mashup sfrontati e ironici che abbattono definitivamente le differenze di genere.

L’oro del granaio.

L’area bimbi Regno di Fuori prevede a partire dalle ore 18.00 attività per tutti i gusti, dai giochi antichi alle letture animate. In particolare nella serata del 20 giugno è in programma Meraviglie a caso, improvvisazione e arti performative miste per bambini, con Laura Lucertini e Diana Saponara.

Nel suggestivo scenario dell’alveo del Ventena, il Teatro Cinquequattrini presenta Alchemico Alveo, uno spettacolo immersivo e itinerante in cui antiche alchimiste guidate da Hildegard Von Bingen, accompagneranno i visitatori lungo un percorso di trasformazione interiore. Il teatro si fa rito, in un’esperienza che fonde spiritualità e simbolismo. Le repliche si terranno fino al 22 giugno, con prenotazione obbligatoria (3389695322) e offerta libera.

Caronte

Tutte le sere il Parco dei Tigli si trasforma in Caronte, il posto giusto per chi vuole ascoltare musica dal vivo di ogni genere, con un equipaggio formato da 9 giovani anime dannate pronte ad accogliere il pubblico tra ritmi travolgenti, atmosfere infernali e molta, molta energia.

Ogni sera nel regno di Locus Locorum: i mondi delle streghe, le streghe nel mondocurato da Pro Loco sono tantissime le esperienze che si possono fare, tra riti, folclore, oracoli e arte della narrazione.

Alle 21.30 è in programma un appuntamento suggestivo con antiche pratiche erboristiche: il pubblico potrà assistere e partecipare alla realizzazione dell’oleolito di iperico, la celebre “erba delle streghe”, con Cinzia Giunzoni e Salvatore D’acqua, esperti di erbe spontanee, mentre Luciano Filanti,alchimista e speziale, realizzerà l’olio di lavanda e distillazioni a base di erbe.

La Compagnia attiMatti metterà in scena una performance di improvvisazione teatrale e ci sarà il Museo naturalistico della Valconcacon i suoi “terrificanti” e curiosi animali, per chi ama esplorare il lato più selvaggio e affascinante della natura.

Al Locus Locurum ogni sera si possono incontrare artigiani, creativi, esperti delle cose più curiose. I visitatori troveranno, tra gli altri, Elisa D’Angeli e Sabrina Di Giorgio, con i loro amuleti personalizzati intrisi di magia, Emil, intagliatore e artista del legno, Gianfranco Brancorsiniartista del ferro battuto, Tahais Tamburinie con i suoi originalissimi tatuaggi. Si segnala la presenza in anteprima dell’opera Cavallo Ribotdi Luca Fronzoni.

Ogni sera in piazza Silvagni Bimbi per Natura presenta Aurea Herbaria. Incanti d’oro tra streghe e solstizi, un viaggio tra natura, luce e magia dedicato ai più piccoli, mentre Studio Danza Il Castello porta tra i vicoli del borgo il suo Aurum Ioannis. Il cammino dell’oro di San Giovanni.