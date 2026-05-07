San Giovanni in Marignano, torna “Estate fuori dal Comune”: un’estate di eventi diffusi nel borgo

Dal 10 maggio a ottobre musica, teatro, scienza e spettacoli per famiglie con oltre 50 artisti coinvolti e appuntamenti dedicati anche all’eclissi del 12 agosto

Torna anche per il 2026 Estate fuori dal Comune, il calendario di appuntamenti curato da Aps Pro Loco in collaborazione con il Comune, patrocinato dalla regione Emilia – Romagna, che accompagna cittadini e ospiti lungo tutta la stagione estiva con un ricco palinsesto di eventi tra musica, teatro e danza, divulgazione scientifica, arte e iniziative per bambini e famiglie.

Ad aprire il programma sarà, domenica 10 maggio, San Giovanni Città della Poesia: la serata prevede la premiazione del concorso dedicato agli studenti Pallida luna, ispirato a un celebre verso di Giacomo Leopardi, e un recital di Luca Nicoletti, accompagnato dalla flautista Francesca Gabrielli.

Come ogni anno La Notte delle streghe, in programma dal 19 al 23 giugno, prevede in Largo Fosso del Pallone Locus Locorum, uno dei luoghi più suggestivi e frequentati della festa. Nelle cinque serate questo spazio ospita allestimenti, spettacoli e animazioni e postazioni dedicate alle tradizioni romagnole legate al solstizio d’estate e alla notte di San Giovanni. Oltre 50 artisti locali – tra scultori, pittori, artigiani, performer e creatori digitali – verranno coinvolti per animare la festa: tra questi qui trova casa anche il progetto artistico delle carte oracolari Streghe e stregoni del mondo, coordinato da Niccolò Tonelli.

Grande spazio sarà riservato come sempre ai più piccoli con Il borgo dei bimbi, ogni mercoledì a partire dal 15 luglio: spettacoli teatrali, attività educative e scientifiche, mercatini e, ad agosto, cinema sotto le stelle con film per famiglie.

Nel mese di luglio tornano Itinerari Musicali, tre serate a cura di Rapsodia Festival dedicate ai grandi nomi della storia della musica, tra racconto e note; è inoltre in programma il concerto del Coro San Carlo di Pesaro che avrà per tema le colonne sonore di film epici, e diversi appuntamenti con gruppi e band, oltre alla famosa e attesissima Notte dei talenti, sabato 25 luglio, per cui sono già aperte le iscrizioni. L’ambitissimo trofeo quest’anno sarà realizzato dall’artista Erika Calesini.

Tra le principali novità del 2026, il ciclo Aspettando l’eclissi, dedicato alla straordinaria eclissi solare del 12 agosto. Tre appuntamenti che uniscono divulgazione e spettacolo: domenica 5 luglio lo spettacolo scientifico-musicale dell’astrofisico Sandro Bardelli Il viaggio di Joe il fotone, lunedì 3 agosto l’incontro con Gianluca Masi e l’osservazione del cielo attraverso il Virtual Telescope, martedì 4 agosto la conversazione con l’astrofisica Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana.

Domenica 9 agosto il borgo si animerà con RespirArte, incursioni artistiche diffuse, mentre tornano anche gli appuntamenti di Artiste fuori dal Comune con Ester Sabetta, dedicati quest’anno a Gabriele Münter e Marianne Werefkin.

Gran finale estivo sabato 29 agosto con Flamenco sotto la luna, spettacolo di danza a cura di Centro de Arte Flamenco Mahoú de Castilla.

La rassegna proseguirà fino ai primi di ottobre e terminerà con gli appuntamenti di Itinerari Letterari, gli incontri con gli autori della narrativa italiana.

Un’estate pensata per tutti, che trasforma il borgo in un palcoscenico diffuso dove arte, musica, spettacolo, cinema e scienza dialogano sotto il cielo stellato.

Gli organizzatori commentano: “L’estate marignanese sarà ancora una volta un’esperienza unica per vivere il borgo. Ogni appuntamento sarà l’occasione per scoprire il fascino di San Giovanni in Marignano, grazie anche alla possibilità di effettuare percorsi guidati che accompagneranno i partecipanti alla scoperta della storia e dei segreti di questi luoghi, offrendo un’occasione per immergersi nella storia, nell’arte e nella cultura che risulterà speciale per chi la vivrà. Siamo particolarmente orgogliosi che, da cinque anni, la nostra rassegna veda riconosciuto il proprio valore anche dalla Regione Emilia-Romagna, che la sostiene economicamente attraverso un bando dedicato alla promozione di iniziative culturali come la nostra”.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. Per aggiornamenti e informazioni: 331 7486503 [email protected]