San Giuliano: GenZ e Boomer uniti nel workshop “Ballando sulla terra”

La festa ha unito due generazioni attorno al simbolo della balena

Grande festa ieri sera in occasione della fine lavori del workshop “Ballando sulla terra”, il laboratorio aperto e gratuito ideato e condotto da Enrico Poggiali di Bioarcheo, voluto da Green Format in collaborazione con i propri partner d’impresa e sponsorizzato dal Gruppo Balzano Consulting Group.

La festa ha unito simbolicamente due “mondi”: i Boomer e la GenZ, e la balena è tornata per motivi evocativi, educativi ed esortativi.

"Sul piano evocativo, la balena ricorda da dove veniamo, rilanciando un simbolo di San Giuliano Mare legato allo storico spiaggiamento del capodoglio nel 1943. Sul piano educativo, grazie alla sua realizzazione con materiali naturali come terra, paglia, vetro e carta e utilizzando le tecniche con cui le antiche civiltà concepivano l’ambiente costruito, la balena indica l’opportunità, la convenienza e la necessità di ridurre la nostra impronta ecologica. Infine, sul piano esortativo, la balena, che funge da forno a legna nel giardino nato all’insegna del “Fare bene insieme” (B.I.M.B.Y. – Best In My Back Yard, il meglio nel mio giardino), è uno strumento per stimolare l’aggregazione propositiva e la coesione sociale, tratti identitari di una Comunità Energetica Rinnovabile in corso d’opera, nella consapevolezza che la terra non l’abbiamo ricevuta in eredità dai nostri padri, ma in prestito dai nostri figli."