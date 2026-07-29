San Leo Artist Festival, gli Swingeneris portano in piazza la musica d’autore

Venerdì 31 luglio in Piazza Dante Alighieri lo spettacolo “Mare in tempesta e cielo stellato”

Il San Leo Artist Festival dedica una serata alla grande musica d'autore italiana e internazionale con il concerto degli Swingeneris, in programma venerdì 31 luglio alle ore 21 in Piazza Dante Alighieri.

Lo spettacolo, dal titolo "Mare in tempesta e cielo stellato", accompagnerà il pubblico in un percorso che intreccia musica, poesia e narrazione, attraversando brani che hanno segnato epoche diverse e continuano a emozionare generazioni di ascoltatori.

Gli Swingeneris sono un gruppo vocale e strumentale con oltre vent'anni di attività concertistica, tra tournée estive e numerosi appuntamenti musicali. Fedeli al loro nome, propongono un repertorio originale e ricercato, costruito per raccontare emozioni e ricordi attraverso canzoni, medley e interpretazioni che ripercorrono alcune delle pagine più significative della musica d'autore italiana e internazionale.

Un appuntamento pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età, offrendo un'esperienza che va oltre il concerto e diventa un viaggio tra parole, melodie e memoria.

L'ingresso è libero. Inizio dello spettacolo alle ore 21 in Piazza Dante Alighieri.