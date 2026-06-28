San Marino, controlli rafforzati contro il caldo nei cantieri

Ispettori al lavoro su edilizia e strade per verificare il rispetto delle misure anti-stress termico. Le istituzioni: “Priorità alla salute dei lavoratori e alla prevenzione”

Le ondate di calore che stanno interessando il territorio sammarinese non trovano impreparate le istituzioni, già attive con controlli nei settori più esposti, in particolare edilizia e cantieri stradali. Ispettori del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e tecnici dell’UOC Sicurezza sul Lavoro stanno verificando il rispetto del Regolamento n. 7 del 24 giugno 2025.

L’obiettivo è passare dal rispetto formale delle norme alla loro concreta applicazione nei luoghi di lavoro. «La salvaguardia del capitale umano è una priorità etica» afferma il Segretario di Stato per il Lavoro Alessandro Bevitori, sottolineando la necessità di una responsabilità condivisa tra istituzioni e parti sociali. Sulla stessa linea il Segretario di Stato per la Sanità Marco Gatti, che ribadisce: «La prevenzione deve diventare un patrimonio condiviso per ridurre i rischi legati allo stress termico».

Le misure prevedono pause regolari, acqua e aree d’ombra per chi lavora con temperature superiori ai 35 gradi, mentre le verifiche continueranno con possibili sanzioni per chi non rispetta le disposizioni.