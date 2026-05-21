San Marino convoca l’ambasciatore israeliano per i fatti della Flotilla

Verifiche diplomatiche sul presunto coinvolgimento di imbarcazioni sammarinesi negli abbordaggi al largo di Cipro tra il 18 e il 19 maggio

La Repubblica di San Marino ha convocato l’ambasciatore israeliano accreditato per il Titano per un “confronto” su quanto avvenuto nelle acque internazionali al largo di Cipro tra il 18 e il 19 maggio, in relazione a presunti abbordaggi e intercettazioni di imbarcazioni.

Secondo quanto riferito in una nota della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, “si apprende di azioni intraprese dal corpo navale israeliano nei confronti di imbarcazioni private, tra le quali una o più di esse battenti bandiera sammarinese, al cui interno al momento non risulta la presenza di cittadini sammarinesi”.

La Segreteria di Stato ha inoltre precisato di aver già segnalato la situazione alle competenti autorità israeliane attraverso i canali diplomatici, con l’obiettivo di ottenere chiarimenti sullo stato dei fatti e verificare eventuali implicazioni sotto il profilo del diritto internazionale.