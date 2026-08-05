San Marino guarda verso l'Eurovision 2027: al via le iscrizioni al "Dreaming San Marino Song Contest"

I primi casting si terranno il 9 e 10 ottobre e il 20 e 21 novembre

San Marino apre nuovamente le porte alla musica internazionale. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla nuova edizione di “Dreaming San Marino Song Contest”, il percorso dedicato agli artisti emergenti che desiderano conquistare un posto al “San Marino Song Contest” e concorrere alla rappresentanza della Repubblica di San Marino all’ Eurovision Song Contest 2027. L’iniziativa è organizzata da Media Evolution Srl, in collaborazione con la Segreteria di Stato per il Turismo e San Marino Rtv, la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino. Cantanti solisti e gruppi potranno iscriversi attraverso il sito ufficiale. La prima fase consiste in una verifica gratuita di idoneità online, durante la quale saranno valutate le capacità interpretative ed esecutive degli artisti. I concorrenti ritenuti idonei potranno successivamente accedere ai casting in presenza. Le prime sessioni confermate si svolgeranno il 9 e 10 ottobre e il 20 e 21 novembre 2026. Il percorso proseguirà poi con le fasi di Stage e Live Academy, pensate non soltanto come momento di selezione, ma anche come opportunità di formazione e crescita artistica per i partecipanti. Per concorrere è necessario aver compiuto 16 anni di età entro il 30 settembre 2026. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 25 gennaio 2027.

Le modalità delle semifinali e della finale del San Marino Song Contest sono attualmente in fase di definizione e saranno comunicate successivamente. Il vincitore del San Marino Song Contest rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2027, previsto in Bulgaria. La città ospitante e le date ufficiali della manifestazione non sono ancora state annunciate. La nuova edizione conferma l’obiettivo del progetto: individuare, accompagnare e valorizzare artisti provenienti da San Marino e da tutto il mondo, offrendo loro un percorso professionale che unisce selezione, formazione ed esibizioni dal vivo. La stagione musicale sammarinese comprenderà inoltre la partecipazione della Repubblica di San Marino allo Junior Eurovision Song Contest, previsto a Malta il 24 ottobre 2026.