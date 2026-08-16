San Marino, guida ubriaco, senza patente e positivo alla droga: denunciato

Fermato dalla Polizia Civile a Murata dopo aver ignorato l'alt degli agenti. Aveva la patente sospesa e in casa sono stati trovati quattro grammi di hashish

Era passata da poco la mezzanotte quando, nella notte del 13 agosto, un controllo della Polizia Civile si è trasformato in una serie di accertamenti nei confronti di un giovane alla guida. Intorno alle 2.20 una pattuglia del Pronto Intervento ha notato una Volkswagen procedere a velocità elevata lungo via del Serrone, nella zona di Murata. Gli agenti hanno intimato l'alt al conducente, che però non si è fermato immediatamente. La vettura ha proseguito la marcia per circa un centinaio di metri, prima che il giovane al volante decidesse di arrestare il veicolo.

Alla guida c'era un 23enne, classe 2003, di origini argentine. Fin dai primi controlli gli agenti hanno riscontrato elementi che hanno fatto scattare ulteriori verifiche sulle sue condizioni. Gli accertamenti hanno infatti evidenziato uno stato di alterazione psicofisica e la positività sia all'alcol sia alle sostanze stupefacenti. Non è stato l'unico elemento emerso durante il controllo. Le verifiche sui terminali hanno permesso di accertare che il giovane si trovava alla guida nonostante la patente fosse già stata sospesa e ritirata in precedenza, sempre in relazione ad altri illeciti di natura penale.

A quel punto gli agenti hanno deciso di proseguire gli accertamenti anche nell'abitazione del 23enne. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al ritrovamento di circa quattro grammi di hashish, che sono stati sequestrati. Terminati gli accertamenti e gli atti previsti, il giovane è stato denunciato a piede libero. La sostanza stupefacente è stata invece posta sotto sequestro dalla Polizia Civile.