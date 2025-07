San Marino, nuovo assalto al bancomat: banda in fuga sotto i colpi del vigilante

È il quarto colpo in due mesi. Esplosione nella notte a Gualdicciolo, i ladri sorpresi mentre agivano alla filiale Carisp

Nella notte tra sabato e domenica, la banda dei bancomat ha colpito di nuovo a San Marino, per la quarta volta in due mesi. Obiettivo dell'assalto è stata la filiale della Cassa di Risparmio a Gualdicciolo. Poco dopo l’una, una forte esplosione e l’allarme hanno svegliato i residenti e fatto intervenire la vigilanza. Il vigilante, giunto sul posto, ha sorpreso i ladri mentre armeggiavano al bancomat ed ha sparato alcuni colpi in aria per metterli in fuga. I malviventi, due o tre persone, si sono dati immediatamente alla fuga, probabilmente oltrepassando il vicino confine di Stato. La scientifica ha avviato i rilievi: a terra, accanto al bancomat, sono state trovate alcune banconote abbandonate nella fuga. Il bottino esatto non è ancora stato quantificato.

Il colpo si aggiunge a una lunga scia di furti simili: il 19 maggio sempre a Gualdicciolo era stata presa di mira la Banca di San Marino (con un bottino di 45mila euro), il 3 giugno a Faetano era stata portata via una cassaforte, mentre il 21 giugno ci sono stati due attacchi ravvicinati a Borgo Maggiore, uno tentato e uno riuscito.