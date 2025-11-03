San Marino: pentola sul fuoco, incendio in appartamento a Fiorentino

Tragedia sfiorata nel condominio

Nella notte tra sabato e domenica, un incendio è divampato in un appartamento a Fiorentino di San Marino, probabilmente causato da una pentola lasciata sui fornelli accesi. Le fiamme hanno interessato solo la cucina. La Sezione antincendio della Polizia Civile è intervenuta rapidamente, riuscendo a domare il fuoco e a evitare che si estendesse al resto del condominio. Nessuna persona è rimasta ferita.