San Marino taglia temporaneamente le accise sui carburanti, adottato decreto legge

'Misura per far fronte all'aumento dei prezzi e a supporto di famiglie e imprese'

San Marino taglia temporaneamente le accise sui carburanti. Il Congresso di Stato, spiegano dal Titano in una nota, ha adottato oggi un decreto legge che riduce le aliquote dell'imposta speciale sulla benzina, il gasolio e il biodiesel di 20 centesimi al litro, e sul Gpl di 10 centesimi al chilogrammo. Il provvedimento è in vigore da domani, 20 marzo, al 30 aprile.

La misura, viene evidenziato è stata decisa "per far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare legati alle recenti crisi dei mercati internazionali" e punta, secondo il decreto, ad allineare i prezzi alla pompa "con la vicina Italia".

Il provvedimento, infine, "mira a fornire un supporto immediato a famiglie e imprese, contribuendo a mantenere sotto controllo i costi energetici in un contesto economico instabile".