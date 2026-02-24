San Marino, truffe social con loghi dello Stato: scatta l’allarme

Denunciati anche furti d’identità su WhatsApp ai danni di esponenti del Consiglio Grande e Generale

A San Marino segnalata una falsa pagina Facebook, “Supporto rapido e semplice per San Marino”, che usa loghi istituzionali e immagini di membri del Governo per pubblicizzare inesistenti aiuti economici e prestiti agevolati.

Il Congresso di Stato chiarisce: nessun programma ufficiale viene promosso sui social. Si tratta di un tentativo di phishing per sottrarre dati personali e denaro.

Presentata segnalazione alla piattaforma e attivati Gendarmeria e autorità giudiziaria.

Denunciati anche furti d’identità su WhatsApp ai danni di esponenti del Consiglio Grande e Generale, con richieste di soldi urgenti. Le autorità invitano i cittadini a non fornire dati sensibili e a verificare sempre eventuali richieste sospette.