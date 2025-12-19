Sanità: nove nuove barelle per il Pronto Soccorso e la Chirurgia di Novafeltria

L'associazione Aovam potenzia l'ospedale di vallata con nuove dotazioni

Un gesto concreto di vicinanza al territorio: l’Associazione Oncologica e del Volontariato Valmarecchia (Aovam) ha donato 9 nuove barelle all’Ospedale “Sacra Famiglia” di Novafeltria, per potenziare il Pronto Soccorso e il reparto di Chirurgia.

La donazione comprende 4 barelle elettriche di ultima generazione e 5 barelle standard, suddivise strategicamente tra i reparti: 5 al Pronto Soccorso e 4 alla Chirurgia, per migliorare comfort e gestione dei pazienti.

L’acquisto è stato possibile grazie al sostegno economico dei residenti della vallata, che hanno partecipato attivamente alla raccolta fondi promossa dall’associazione.

“Ancora una volta, Aovam dimostra sensibilità e attenzione alle esigenze della sanità locale. Queste barelle non sono solo strumenti medici, ma un segno concreto di comunità che si prende cura dei propri membri”, ha commentato l’associazione.

Aovam, attiva da anni sul territorio, continua a rappresentare un punto di riferimento grazie all’impegno dei volontari, alle donazioni del 5x1000 e al supporto della cittadinanza.