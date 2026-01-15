Sanremo 2026, al via la vendita dei biglietti: ecco come acquistarli

Biglietti più cari del 20%: si arriva a 1.835 euro per la platea

È partita oggi, 15 gennaio, la vendita dei biglietti per il Festival di Sanremo 2026, in programma dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston. L’acquisto è riservato agli utenti che avevano completato la registrazione tra il 22 dicembre 2025 e l’8 gennaio 2026.

Fino al 3 febbraio, i selezionati riceveranno una mail da Vivaticket con tutte le indicazioni per acquistare i biglietti delle singole serate o l’abbonamento completo. La selezione è avvenuta tramite sorteggio casuale certificato da notaio. Il Festival sarà condotto da Carlo Conti, affiancato per la prima volta da Laura Pausini come co-conduttrice.

I prezzi, aumentati del 20% rispetto alle edizioni precedenti, vanno da 132 a 1.835 euro. I biglietti per una serata costano 240 euro in platea e 132 in galleria; per la finale si sale a 875 euro in platea e 430 in galleria. L’abbonamento alle cinque serate costa 1.835 euro in platea e 958 euro in galleria.

L’esito della selezione è consultabile anche nell’area privata Vivaticket. Il numero di biglietti acquistabili è quello indicato in fase di registrazione. Per assistenza è disponibile il servizio clienti Vivaticket o il numero 02-91446116.