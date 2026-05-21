Santa Giustina, assemblea pubblica sulla nuova circonvallazione: progetto da 22 milioni al centro dell’incontro

Il Comune presenta ai cittadini l’opera ANAS da 2 km lungo la via Emilia: lavori al via da giugno e focus su viabilità e fasi di cantiere

Un'assemblea pubblica aperta alla cittadinanza è in programma per la prossima settimana - mercoledì 27 maggio - alle ore 18:00 nella Sala civica di via Montiano 16 - Santa Giustina.

Saranno presenti il sindaco Jamil Sadegholvaad, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Morolli e l’Ing. Alberto Dellavalle, dirigente Infrastrutture e Protezione Civile. L'incontro sarà dedicato alla presentazione del progetto per la nuova circonvallazione di Santa Giustina, opera da circa 22,2 milioni di euro in capo ad Anas, con l'obiettivo principale di informare i residenti sulle fasi di cantiere e sulle modifiche alla circolazione nell'area durante lo svolgimento dei lavori. Le prime attività di cantiere avranno inizio dal prossimo mese di giugno.

La nuova circonvallazione, come noto, consiste nella realizzazione di una bretella viaria di circa 2 chilometri che si svilupperà a sud dell'attuale tracciato della via Emilia, con l'obiettivo di offrire un'alternativa moderna al transito dei veicoli attraverso il centro abitato di Santa Giustina. L'opera migliorerà la sicurezza e la fluidità della mobilità nel quadrante nord della città, con ricadute positive sulla rete stradale lungo l'asse della via Emilia. La circonvallazione contribuirà inoltre a potenziare l'accessibilità verso poli di rilevanza strategica quali il quartiere fieristico, il casello autostradale e i principali poli commerciali e logistici della zona.

Si tratta dunque di un'opera complessa, la cui realizzazione interesserà il territorio per oltre 1 anno e per questo molto articolata dal punto di vista dell'organizzazione del cantiere.

L'assemblea pubblica prevista per la prossima settimana rappresenta quindi un'occasione per spiegare nel dettaglio il progetto e le fasi operative, ma anche per rispondere ad eventuali domande dei cittadini e dei residenti.



