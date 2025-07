Santa Maria del Piano e Fratte di nuovo unite dal ponte sul Rio Gaiano

Inaugurazione ufficiale sabato 21 giugno alla presenza delle autorità locali e del Presidente della Provincia

Sabato 21 giugno alle ore 12.00, alla presenza del Presidente della Provincia, Jamil Sadegholvaad e dei Sindaci di Montescudo Montecolombo, Gianmarco Casadei, e di Sassofeltrio, Fabio Medici, verrà inaugurato il nuovo “Ponte della Doccia” che collega l’abitato di Santa Maria del Piano in Comune di Montescudo Montecolombo con l’abitato di Fratte in Comune di Sassofeltrio.

Il ponte sul Rio Gaiano, ad una sola campata ad arco in muratura, è alto circa 11 metri e lungo 8. Presentava da tempo segni di degrado, come mancanza di porzioni di muratura, ammaloramento dei cordoli in calcestruzzo e delle loro relative armature, mentre il piano viabile aveva problemi sia alle barriere laterali sia alla regimazione delle acque superficiali.

Questa situazione ha reso necessaria la chiusura del ponte a scopo precauzionale, causando un grave disagio alle comunità.

Per la Provincia di Rimini, l’intervento sul ponte ha comportato una spesa complessiva di 150.000 euro; il progetto è stato redatto a cura dal Servizio Infrastrutture Viarie della Provincia stessa.

“L’intervento sul “Ponte della Doccia” è frutto della fattiva collaborazione fra enti e costituisce un esempio di buona amministrazione” dichiara con soddisfazione il Presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad.