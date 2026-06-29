Santa Piada a Santarcangelo, oltre 10mila piadine cotte in due giorni

Successo per la quinta edizione in piazza Ganganelli: degustazioni, show cooking e nuove iniziative per valorizzare la tradizione romagnola

Il caldo non spaventa: sui testi roventi di Piazza Ganganelli, tra venerdì e sabato, hanno cotto più di diecimila piadine. E' questo il dato che rimbalza da Santarcangelo al termine della quinta edizione di Santa Piada, il format gastronomico nato per celebrare uno dei simboli più autentici della cultura gastronomica romagnola. Trenta le varianti proposte, dalle più classiche con salsiccia e cipolla alle versioni gourmet con il pastrami o la crema di mascarpone. Con undici stand a rappresentare i migliori ristoranti e chioschi del territorio, compreso quello ufficiale della piadina romagnola IGP presieduto dall'iconica Frida Vasini, l'azdora d'Italia protagonista di show cooking e storytelling sulla storia della piadina.

"Nonostante le temperature particolarmente elevate, il riscontro tra gli operatori è stato complessivamente positivo", racconta Alex Bertozzi, presidente dell'associazione Città Vita. "Le piadinerie hanno registrato risultati sostanzialmente in linea con quelli del 2025, con alcuni stand che hanno fatto segnare numeri superiori allo scorso anno e diversi momenti di coda, in particolare nelle postazioni più richieste. Buon riscontro anche da parte delle attività commerciali, questo significa che il centro strorico di Santarcangelo è più vivo che mai".

Promosso a pieni voti anche il Passaporto dell'estate, novità assoluta dell’edizione 2026: nella sola serata di venerdì sono stati letteralmente bruciati i 300 teli brandizzati Santa Piada e i 300 ticket omaggio, in palio ogni 6 spicchi di piadina, validi per la prossima manifestazione di Città Viva: durante Santarcangelato, la fiera del gelato artigianale in programma il 24 e 25 luglio, i vincitori avranno diritto ad un gelato omaggio. Un modo, come spiegato dagli organizzatori, per mettere in connessione i sette appuntamenti dell'estate clementina e valorizzare tutte le proposte gastronomiche della manifestazione.

Tra gli eventi più partecipati anche il talk sulla piadina romagnola IGP: sul palco di piazza Ganganelli (moderati da Daniele Di Leo) il sindaco Filippo Sacchetti, accompagnato dall'assessore al commercio Luca Paganelli, ha dialogato con il presidente del Consorzio di Tutela e Promozione della Piadina Romagnola IGP Alfio Biagini e, in rappressentanza dell'associazione dei cuochi, con Massimiliano Mussolini (La Sangiovesa) e Mattia Borroni (Il Piadino) che hanno deliziato gli spettattori con un breve show cooking. E l'edizione 2026 ha consolidato il percorso di crescita dell’evento, a partire dalla partnership proprio con il Consorzio della Piadina Romagnola IGP e con ChefToChef Emilia-Romagna Cuochi, presente con tre stand gastronomici, attraverso show cooking, laboratori per bambini e momenti di approfondimento dedicati alla piadina e ai prodotti del territorio. "Eventi come Santa Piada hanno il merito di mettere attorno allo stesso tavolo produttori, chef, ristoratori e istituzioni, creando un confronto che è fondamentale per la crescita della nostra destinazione turistica ed enogastronomica", ha detto Alessandro Fanelli, titolare di Officine del Sale e partner di ChefToChef.