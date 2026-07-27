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Santa Run conquista Santarcangelo: 400 runner in blu trasformano il centro storico in una grande festa

Prima edizione da tutto esaurito per la music run romagnola

A cura di Grazia Antonioli Grazia Antonioli
27 luglio 2026 10:25
Santa Run conquista Santarcangelo: 400 runner in blu trasformano il centro storico in una grande festa -
Santarcangelo di Romagna
Sport
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Immaginatevi per un attimo la Street Parade di Zurigo, ma più sportiva, più goliardica, in pieno stile romagnolo. Ora invece della techno pensate a 400 persone che corrono al ritmo di "Giulia", versione dance dell'intramontabile classico firmato Gianni Togni. No, non siamo nel cuore dell'Europa: qui il deejay, un certo Cristian Fornino, scandisce il ritmo e mixa a bordo di un risciò romagnolo, mentre una marea di persone in blu attraversa i vicoli del centro storico. E gli abitanti del borgo clementino – da via Don Minzoni fin sù al Campanone – non si limitano a guardare, ma vivono la corsa: si affacciano dalle finestre, applaudono gli atleti, li incitano, partecipando attivamente alla festa. Nessun giro di parole: la prima di Santa Run, venerdì sera a Santarcangelo, è stata un successo oltre ogni aspettativa.

"Sembrava di stare a Londra, a Berlino o a Madrid, dove le music run sono già realtà da diversi anni", ha raccontato Federico Bordoni, l'anima di Birgo Burger e Santarcangelo Mare, i due brand promotori dell'evento che, promettono gli organizzatori, avrà certamente un seguito. Un successo reso tale anche grazie ai suoi partner: Fluxo, Rubicon Valley ed Event Show Lab.  "L’avevamo immaginata proprio così: colorata, goliardica, in partenza dal mare per attraversare le caratteristiche vie del centro storico con un profondo spirito romagnolo. Di certo non pensavamno ad un successo di questa portata, tale da doverci costringere a bloccare le iscrizioni. Personalmente – continua - è stato un orgoglio vedere centinaia di persone dare fiducia a un’idea completamente nuova, trasformandola in una parata folkloristica e popolare, come quelle che si vedono nelle grandi città del mondo. Ora i ragazzi ci chiedono una seconda edizione, ci stiamo lavorando", promette Bordoni.

L'evento, con partenza alle ore 18,30, si è concluso con un grande pool party a Santarcangelo Mare, tra musica, bagni in piscina e il ricco buffet offerto dagli organizzatori e dagli sponsor

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