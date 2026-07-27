Santa Run conquista Santarcangelo: 400 runner in blu trasformano il centro storico in una grande festa

Prima edizione da tutto esaurito per la music run romagnola

Immaginatevi per un attimo la Street Parade di Zurigo, ma più sportiva, più goliardica, in pieno stile romagnolo. Ora invece della techno pensate a 400 persone che corrono al ritmo di "Giulia", versione dance dell'intramontabile classico firmato Gianni Togni. No, non siamo nel cuore dell'Europa: qui il deejay, un certo Cristian Fornino, scandisce il ritmo e mixa a bordo di un risciò romagnolo, mentre una marea di persone in blu attraversa i vicoli del centro storico. E gli abitanti del borgo clementino – da via Don Minzoni fin sù al Campanone – non si limitano a guardare, ma vivono la corsa: si affacciano dalle finestre, applaudono gli atleti, li incitano, partecipando attivamente alla festa. Nessun giro di parole: la prima di Santa Run, venerdì sera a Santarcangelo, è stata un successo oltre ogni aspettativa.

"Sembrava di stare a Londra, a Berlino o a Madrid, dove le music run sono già realtà da diversi anni", ha raccontato Federico Bordoni, l'anima di Birgo Burger e Santarcangelo Mare, i due brand promotori dell'evento che, promettono gli organizzatori, avrà certamente un seguito. Un successo reso tale anche grazie ai suoi partner: Fluxo, Rubicon Valley ed Event Show Lab. "L’avevamo immaginata proprio così: colorata, goliardica, in partenza dal mare per attraversare le caratteristiche vie del centro storico con un profondo spirito romagnolo. Di certo non pensavamno ad un successo di questa portata, tale da doverci costringere a bloccare le iscrizioni. Personalmente – continua - è stato un orgoglio vedere centinaia di persone dare fiducia a un’idea completamente nuova, trasformandola in una parata folkloristica e popolare, come quelle che si vedono nelle grandi città del mondo. Ora i ragazzi ci chiedono una seconda edizione, ci stiamo lavorando", promette Bordoni.

L'evento, con partenza alle ore 18,30, si è concluso con un grande pool party a Santarcangelo Mare, tra musica, bagni in piscina e il ricco buffet offerto dagli organizzatori e dagli sponsor