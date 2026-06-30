Sant’Agata Feltria, al via “Fra Musiche e Luoghi”: omaggio a Gilberto Cappelli con giovani e Maestri

Mercoledì 1° luglio al Teatro Mariani la prima esecuzione di “Un libro per la gioventù” per chitarra sola

Si apre mercoledì 1° luglio, alle ore 21.15, al Teatro Mariani di Sant'Agata Feltria la nuova edizione di “Fra Musiche e Luoghi… in Valmarecchia”, con un appuntamento di particolare rilievo dedicato al compositore romagnolo Gilberto Cappelli.

Al centro della serata sarà la prima esecuzione nel contesto di una rassegna pubblica di concerti di Un libro per la gioventù per chitarra sola, una raccolta di diciotto brevi pagine musicali, composte nel febbraio 2026 e dedicate dal Maestro Cappelli all'amica Simona Barzotti, curatrice del concerto inaugurale della rassegna.

Ispirati alle Kinderszenen, op. 15 (Scene infantili) di Robert Schumann, i diciotto brani si sviluppano come piccoli acquerelli sonori, nei quali il compositore coniuga il gusto per il canto con una raffinata ricerca armonica. Melodie che richiamano, talvolta, l'universo popolare, ma che si inseriscono in un linguaggio compositivo personale, lontano da ogni facile citazione e sempre animato da una forte tensione espressiva.

La scrittura di Gilberto Cappelli occupa un posto originale nel panorama della musica contemporanea: una scrittura che non rinuncia al valore dell'armonia, ma la rinnova attraverso una ricerca costante, capace di coniugare profondità, chiarezza e comunicazione. In questa prospettiva, Un libro per la gioventù rappresenta un progetto di grande valore artistico e didattico, nato con l'intento di offrire ai giovani chitarristi un repertorio contemporaneo accessibile, stimolante e musicalmente autentico.

Non è un caso, dunque, che protagonisti del concerto siano proprio giovani interpreti: gli studenti del Liceo Scientifico - Musicale - Coreutico "G. Marconi" di Pesaro, chiamati a dare voce, con la loro sensibilità e freschezza, a queste nuove pagine musicali.

Accanto a loro sarà presente un ospite d'eccezione: il Maestro Piero Bonaguri, tra i più autorevoli chitarristi italiani, concertista di fama internazionale e amico di lunga data del compositore. Bonaguri interpreterà sette dei diciotto brani, offrendo al pubblico una lettura artistica di altissimo livello e consentendo un interessante confronto tra l'approccio dei giovani musicisti e quello di un interprete di consolidata esperienza. Il concerto diventa così anche un dialogo fra generazioni, unite da un medesimo pensiero musicale.

L'appuntamento inaugurale di “Fra Musiche e Luoghi… in Valmarecchia” si presenta quindi come qualcosa di più di un semplice concerto estivo: è un progetto culturale che intreccia composizione, interpretazione, didattica e amicizia artistica, restituendo al pubblico il senso più autentico del fare musica insieme.

Tutti i concerti della rassegna sono a ingresso gratuito