Sant’Agata Feltria si prepara alla Via Crucis in costume del Venerdì Santo

Venerdì 3 aprile, figuranti e cittadini animano le vie del borgo in un evento che unisce storia, fede e cultura

Sant’Agata Feltria si prepara alla tradizionale Via Crucis in costume del Venerdì Santo, un appuntamento solenne che richiama sempre tanti visitatori e che si svolgerà quest’anno, venerdì 3 aprile alle ore 20,30.

La processione, con la rievocazione storica della Passione di Cristo, fu istituita negli anni 70. Da allora si è costantemente arricchita ed è divenuta sempre più solenne.



È un evento a cui partecipa tutto il paese, dai più piccoli ai più grandi, ogni anno viene arricchito nei dettagli e rappresenta un momento interessante da un punto di vista storico-culturale.

Il tutto si tiene lungo le vie del paese, alla luce delle fiaccole, accompagnati lungo tutto il percorso da un suggestivo rullo di tamburi che fa salire il pathos a mano a mano che si arriva al momento della rievocazione della crocifissione di Nostro Signore Gesù Cristo.



Il centro storico si trasformerà in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto. Sotto le stelle, dalla Chiesa Collegiata, attraversando Piazza Garibaldi, si sfilerà per la via ubicata sotto Rocca Fregoso, continuando fino a giungere sotto il Convento dei Frati Cappuccini, per poi far visita alle sorelle Clarisse, terminando di nuovo presso la Chiesa Collegiata. Saranno portati in scena i momenti più salienti e drammatici dell'ultimo giorno di vita di Gesù. Tra centinaia di lumini, luci, torce e ricostruzioni sceniche, i figuranti, con ambientazioni ed effetti speciali, riporteranno i visitatori indietro nel tempo, dando vita ad uno spettacolo in grado di emozionare tutti i presenti, coinvolgendoli come se fossero realmente immersi nello svolgimento degli eventi che videro il martirio di Gesù.



"Il messaggio che lanciamo ai giovani è che coltivino questa tradizione che caratterizza la nostra cultura, che ne diventino parte attiva e si facciano portatori dei valori che ci legano alla nostra comunità." dicono gli organizzatori.