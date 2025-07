Sant’Andrea in Besanigo, incontro pubblico con il Sindaco e gli assessori

Lunedì 28 luglio si parlerà di Parco Bellini, pista ciclopedonale, asfaltature e illuminazione

Lunedì 28 luglio si terrà un incontro pubblico con i residenti e la cittadinanza a Sant'Andrea in Besanigo. Nel corso della serata, che avrà luogo al Ristorante Righetti, in via della Repubblica alle ore 21,il sindaco Gianluca Ugolini, gli assessori e i tecnici comunali presenteranno il progetto di riqualificazione del Parco Bellini, il progetto del secondo e ultimo stralcio della pista ciclopedonale di Sant’Andrea,la programmazione dei lavori di asfaltatura nella frazione e gli interventi di riqualificazione previsti alla pubblica illuminazione e al verde urbano.

Dopo la frazione di Ospedaletto, l’incontro pubblico di Sant’Andrea in Besanigo è il secondo appuntamento fissato nel ciclo di appuntamenti programmati dal Sindaco e dalla Giunta nelle frazioni di Coriano. L’incontro pubblico vuole essere un’occasione di dialogo con i residenti e cittadini sui temi di frazione.

La cittadinanza è invitata a partecipare.