SantarcanGelato fa il pieno: oltre 15mila persone nel centro storico per la festa del gelato

Successo per la nona edizione della manifestazione clementina: gusti originali, musica e intrattenimento.

Alcuni negozi sono ancora aperti, le coppiette si tengono la mano, passeggiando amorosamente tra i vicoli del centro storico, piazza Ganganelli stracolma di gente e qualcuno resta in fila per accaparrarsi le ultime coppette di gelato rimaste. I conti si fanno sempre alla fine, è chiaro. Ma già verso la mezzanotte di sabato era facile intuire la portata del successo. SantarcanGelato, complice un meteo decisamente favorevole, si conferma uno degli appuntamenti più amati dell'estate clementina: oltre 15mila presenze hanno animato il centro storico, grazie alle proposte decisamente originali degli operatori e all'intrattenimento artistico dei Musicanti di San Crispino. La sera prima, invece, erano stati protagonisti i più piccoli: 150 persone, tra bambini e genitori, avevano partecipato all'iconico Kid’s Drive In, all'ombra dell'Arco Ganganelli.

Ma ad addolcire e rinfrescare la serata, calda ma mai afosa, è stato soprattutto il gelato artigianale. Tra i gusti pù originali, e per questo più apprezzati dal pubblico, la bruschetta mediterranea di Fresha Mavi con stracciatella di burrata, olive taggiasche, basilico e pan grattato toscano, lo stracchino e rucola gluten free di Dolcemente, Il Fior di Bufala di LattePiù e naturalmente lo sliceroll del pastry chef Luca Montersino, che con il suo "gelato che si affetta" ha letteralmente conquistato il pubblico, bruciando ogni record. Incuriosisce e seduce anche la novità della piada gelato, con Mengo e La Quinta in prima linea. “Siamo felicissimi, anche perché SantarcanGelato è un evento piuttosto complesso nella sua organizzazione", ha sottolineato Alex Bertozzi, presidente di Città Viva che, grazie alla caparbietà del mastro gelataio Marco Adelfio, è riuscito a rianimare e far crescere il format, tra i più longevi dell'estate clementina, nato più di 15 anni fa da un'intuizione di Massimo Berlini e poi bruscamente interrotto a causa del Covid. "Un grazie speciale va a Ulisse e a tutto lo staff di Mengo per aver realizzato le coppette di piadina che hanno accompagnato la nostra proposta, al Ristorante Il Passatore per aver fornito la Piadina Romagnola IGP, alla Pro Loco di Santarcangelo e ai suoi volontari che ancora una volta si sono dimostrati fondamentali per la riuscita della manifestazione. Negli ultimi cinque anni – ha raccontato Bertozzi - Santarcangelato è tornato a vivere grazie alla caparbietà, alla passione e alla determinazione di Marco Adelfio. Credo sia giusto riconoscerlo pubblicamente: senza il suo impegno oggi probabilmente non saremmo qui a raccontare la nona edizione di questo evento. Città Viva ha creduto fin dall’inizio in questo progetto e mi auguro davvero che si possa continuare a lavorare insieme a lui per far crescere ulteriormente una manifestazione che rappresenta ormai un appuntamento identitario per Santarcangelo”