Santarcangelo accende il Natale: oltre 100 eventi dal 6 dicembre al 6 gennaio

Un Natale diffuso e partecipato, pronto a trasformare Santarcangelo in un borgo da fiaba

Parte sabato 6 dicembre “Nei Luoghi dell’Anima. Il Natale a Santarcangelo di Romagna”, con l’accensione delle luci, il nuovo albero al Combarbio, il presepe in piazza Balacchi e l’apertura dell’attesa Grotta di Babbo Natale in via Ruggeri.

In un mese si concentreranno più di cento appuntamenti tra cultura, tradizione e solidarietà: mercatini, iniziative commerciali, spettacoli, laboratori per bambini, tombole solidali e presepi. Le luminarie – oltre 5 km solo in centro – illumineranno anche le frazioni, dove non mancheranno eventi dedicati.

Tra le novità 2025 spiccano la Grotta di Babbo Natale, il nuovo allestimento luminoso e l’abete di 11 metri al Combarbio. Tornano anche il presepe meccanizzato dei Gualtieri e il percorso “Bosco sotto un cielo di stelle”.

Il programma coinvolge Comune, associazioni cittadine, Pro Loco e Città Viva, insieme al festival “Luoghi dell’Anima – Italian Film Festival” (10–14 dicembre), che aprirà gli eventi culturali con ospiti come Matteo Garrone e Margherita Buy.

Il sindaco Sacchetti parla di “un Natale fatto di valori, cultura e tradizione”, mentre gli assessori Paganelli e Borghesi sottolineano rispettivamente il sostegno alle attività locali e il ricco calendario solidale, dalla Camminata per la pace agli appuntamenti della vigilia e dell’Epifania.

