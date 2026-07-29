Santarcangelo, al via le osservazioni al nuovo Piano urbanistico generale

Da giovedì parte il periodo di deposito del Pug: cittadini e interessati avranno 60 giorni, fino al 28 settembre, per presentare contributi e osservazioni

Da domani, giovedì 30 luglio, si apre ufficialmente la fase delle osservazioni alla proposta di Piano urbanistico generale di Santarcangelo, assunta dalla Giunta comunale nelle scorse settimane. Con la pubblicazione del Pug sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 204 del 29 luglio si è infatti avviato il periodo di deposito per la consultazione pubblica del Piano che ha una durata di 60 giorni. C’è dunque tempo fino a lunedì 28 settembre compreso per presentare eventuali osservazioni formali attraverso la modulistica predisposta dall’Ufficio di Piano e disponibile sul sito istituzionale nella sezione dedicata al Pug.

Le osservazioni dovranno pervenire specificando come oggetto “Osservazione alla proposta di Piano Urbanistico Generale (PUG)” tramite pec o semplice posta elettronica all’indirizzo [email protected], oppure mediante posta raccomandata, o ancora potranno consegnate a mano allo Sportello al Cittadino (piano terra del palazzo comunale) dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 12,30. Si precisa che non saranno prese in considerazione osservazioni presentate con modalità differenti.

Intanto dopo l’incontro di presentazione della proposta di Piano che si è svolto il 13 luglio scorso, l’Amministrazione comunale ha pianificato altri momenti pubblici di approfondimento: mercoledì 2 settembre è in programma “Conoscere la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale della proposta di Piano e la Valsat”, mentre la settimana successiva, mercoledì 9 settembre, si terrà l’incontro “Approfondire la disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti”.