Santarcangelo approva il Patto dei genitori per educare al digitale in modo condiviso

Genitori uniti per il digitale consapevole

La giunta di Santarcangelo ha approvato la proposta di Patto di Collaborazione presentata da alcuni genitori per sostenere pratiche che mirano ad una gestione più consapevole e accorta dei dispositivi digitali da parte dei bambini e delle bambine scommettendo sull’alleanza educativa tra famiglie, scuole e istituzioni.

“Si tratta di un percorso nato dal basso – spiega l’assessore ai Servizi sociali e ai Progetti educativi Filippo Borghesi – su impulso e volontà di un gruppo di genitori di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana particolarmente sensibili alle sfide e alle criticità del digitale per la crescita dei propri figli, che hanno scelto di condividere regole di comportamento e principi condivisi, da poter applicare in maniera similare nel percorso di educazione dei bambini e delle bambine”.

Manifestando la volontà di costruire un percorso che potesse coinvolgere altri genitori, le scuole e le istituzioni verso una maggiore consapevolezza e attenzione, i genitori promotori hanno dapprima svolto alcuni incontri con il comitato scientifico della Cet-Comunità educante territoriale dei Comuni di Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana per elaborare tre patti digitali – dedicati alle fasce di età della scuola d’infanzia, primaria e media – in grado di fornire un modello di comportamento e alcune regole da seguire in maniera condivisa, così da poter gestire in maniera simile il rapporto con le nuove tecnologie.

“Le famiglie si trovano quotidianamente a dover gestire l'accesso dei propri figli agli schermi – hanno dichiarato i promotori nella descrizione del progetto presentato all’Amministrazione comunale – in un contesto in cui le pressioni sociali e dei media rendono difficile mantenere regole coerenti. Le ricerche scientifiche documentano effetti negativi di un uso scorretto sullo sviluppo fisico, cognitivo e psicologico dei bambini e dei ragazzi. Affrontare queste difficoltà da soli è complicato: costruire un’alleanza educativa tra famiglie, scuola e comunità rende più facile e sostenibile per tutti adottare comportamenti consapevoli”

Per tale ragione, “Il gruppo ha elaborato tre Patti Digitali rivolti alle famiglie con figli di età 0-5, 6-10 e 11-18 anni: documenti condivisi che raccolgono principi, informazioni e buone pratiche per un uso consapevole degli schermi. Firmando il patto, le famiglie si impegnano insieme come comunità”.

A Santarcangelo, il progetto è stato finalizzato mediante gli strumenti messi a disposizione dall’Opificio di comunità: i genitori si sono costituiti formalmente come gruppo Ci.Vi.Vo. e hanno proposto un patto di collaborazione all’amministrazione che prevede iniziative di sensibilizzazione e informazione sul territorio, e iniziative per promuovere l’adesione ai patti digitali fra i genitori e gli enti del territorio. Dopo la formalizzazione del progetto, i patti digitali sono stati presentati anche al tavolo di rete della Comunità educante territoriale

“Oltre a impostare comportamenti condivisi per la gestione del rapporto tra bambini e schermi, adottando soluzioni in grado di impattare positivamente sulla crescita e sulla socialità – dichiara l’assessore ai Servizi sociali e ai Progetti educativi Filippo Borghesi – l’importanza di questo percorso sta anche nel fatto che a un approccio più improntato all’insegnamento ai genitori, che può essere percepito come paternalistico e giudicante, si sostituisce invece un sistema collaborativo nell’ambito del quale i genitori creano una rete di condivisione e la parte pubblica, in questo caso la Cet, la Fondazione Culture Santarcangelo e l’Amministrazione comunale, sostiene e accompagna il percorso”.

“Allo stesso tempo – conclude l’assessore Borghesi – come Amministrazione comunale vediamo anche il concretizzarsi dei primi frutti dell’Opificio di Comunità dal momento che i Patti Digitali promossi attraverso il Ci.Vi.Vo. “Genitori Connessi” in alleanza con la Cet e i soggetti del suo tavolo di rete, tra cui FoCuS, rappresentano una messa a terra concreta del tipo di azione amministrativa che vogliamo sostenere e incentivare a partire dai temi dell’educazione e del sociale”.

Nelle prossime settimane è previsto anche un momento pubblico di presentazione, che darà ufficialmente il via al percorso e sarà anche una ulteriore occasione di aderire al nuovo Ci.Vi.Vo: giorno, orario e modalità di partecipazione saranno resi noti non appena definiti.