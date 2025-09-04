Santarcangelo: apre il Gart, nuovo spazio d’arte nel cuore del centro storico

Apre un nuovo spazio nel centro storico recuperato da Davide Amati, cantautore santarcangiolese

Sabato 13 settembre alle ore 17:00 avrà luogo a Santarcangelo di Romagna in presenza del sindaco Filippo Sacchetti e del presidente della Pro Loco Filiberto Baccolini l’apertura del Gart, un nuovo spazio nel centro storico recuperato da Davide Amati, cantautore santarcangiolese, dopo lunghi anni di abbandono e di degrado.

Situato a pochi metri dal Museo del bottone, dal Museo di Tonino Guerra e dal Musas (il museo cittadino), il Gart rivela già nel nome – condensazione di Garden e Art – la sua ragione d’essere.

Nell’occasione sarà esposto un quadro di Ugo Amati “La stigmate” dove è palpabile il riferimento a una ferita sempre viva che non riguarda solo il tessuto urbano, ma la carne viva di ha con quel luogo un rapporto personale e famigliare.

Si legge nel pieghevole dell’inaugurazione della mostra: durante la guerra la casa famigliare fu bombardata per cui al vuoto delle grotte sottostanti si è sovrapposto un vuoto non meno interessante di sopra.

Un doppio vuoto nel cuore pulsante del paese, un’area di cui mi sono occupato in anni recenti per farne un giardino d’arte che cura: Gart. Saranno presenti all’inaugurazione alcuni psicoanalisti di Scuola Lacaniana, colleghi del dottor Ugo Amati, psichiatra e psicoanalista, ai quali la Pro Loco offrirà una visita guidata alle Grotte monumentali nell’ora che precede l’inaugurazione al Gart.

Nelle retrovie del quadro “La stigmate”, ci sono gli effetti di una devastazione post bellica, ancora presenti in alcune aree del paese, ai quali questo evento oppone una resistenza aperta a ulteriori interventi culturali.