Santarcangelo, arriva il “Safety Day”: formazione sulla sicurezza dei bambini in auto

Sabato 9 maggio alla scuola Pascucci incontro gratuito con esperti CYBEX: teoria, dimostrazioni e crash test per imparare il corretto uso dei seggiolini e prevenire gli incidenti stradali

Promuovere la cultura della sicurezza stradale partendo dai passeggeri più vulnerabili: i bambini. Con questo obiettivo nasce il “Safety Day”, una mattinata di formazione e sensibilizzazione che si terrà sabato 9 maggio, dalle ore 10:30 alle 12:00, presso l’Aula Magna della scuola primaria “M. Pascucci” (piazza Ganganelli, 26).

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Santarcangelo di Romagna, è organizzato da Capriccio Baby in collaborazione con i tecnici di CYBEX. L’iniziativa si configura come un servizio alla comunità per colmare il divario informativo che spesso riguarda l’utilizzo dei seggiolini auto, un tema cruciale per la prevenzione degli infortuni stradali.

Un approccio universale e inclusivo

L’incontro ha una finalità esclusivamente educativa e sociale. Per questo motivo, la partecipazione è estesa a tutti i genitori, nonni ed educatori, indipendentemente dal modello o dalla marca di seggiolino già in possesso della famiglia. Il focus della mattinata non sarà il prodotto, ma le corrette dinamiche di installazione e la comprensione dei rischi legati ai più comuni errori di distrazione o cattivo posizionamento.

Dimostrazioni pratiche e simulatori

Il programma prevede una sessione teorica curata da esperti del settore, seguita da una prova pratica di forte impatto visivo con l'utilizzo di un simulatore di crash test. Questo strumento permetterà ai partecipanti di osservare fisicamente le forze in gioco durante un urto, rendendo evidente come una corretta ritenuta possa salvare la vita del bambino anche a basse velocità.

Informazioni utili

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma per ragioni organizzative è richiesta l'iscrizione obbligatoria. L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per il territorio di confrontarsi direttamente con tecnici specializzati, leader mondiali nel settore della sicurezza auto, pronti a rispondere a dubbi normativi e tecnici per garantire viaggi sicuri a ogni famiglia.